大家樂優惠｜向基層、長者派1500張開飯咭　每張價值1000元

大家樂優惠｜大家樂集團旗艦社區食物援助計劃「大家開飯」今年踏入第五年。集團宣布本年度將與基督教勵行會、食德好及聖雅各福群會合作，向基層家庭、長者及低收入人士合共派發1,500張面值1,000港元的「開飯咭」，預計可提供30,000份飯餐。受助人可憑咭按個人需要與口味，於全港大家樂分店自由點選新鮮製作的「港味」美食，享受一頓熱騰騰的飯菜。



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除了透過「開飯咭」提供膳食支援，今年「大家開飯」亦進一步加強社區聯繫。集團將聯同三間合作機構組織一系列義工探訪活動，走入社區探望獨居長者及護老中心院友，透過食物分享、日常陪伴與互動，了解他們的實際需要。

集團今日舉行啟動禮，由大家樂集團首席執行官梁可婷、立法會議員梁進、基督教勵行會總幹事張洪秀美、食德好行政總監袁德志、聖雅各福群會副總幹事吳雯賢聯同集團管理層主持儀式，並邀請約50位基督教勵行會受惠人士到場，一同見證新一年度計劃正式展開。

活動現場設有親子互動環節，出席的小朋友化身「創意小廚神」，自選心儀配料，親手製作大家樂經典菜式「一哥焗豬扒飯」，即場焗製並與家人享用下午茶。作為不少港人的集體回憶，「一哥焗豬扒飯」每日於分店新鮮即製，以明火炒香蛋炒飯底，配上先煎炸、再烤焗的厚切帶骨豬扒及蔬菜比例達42%的秘製醬汁，展現本地餐飲的傳統手藝與地道風味。

此外，集團旗下輕嚥料理品牌「食德樂」亦於活動上展示最新菜式，包括「雜菜燒汁三文魚」及「豉椒鳳爪排骨」，並設試食及互動遊戲，讓參與者親身了解吞嚥困難人士的飲食需求。目前「食德樂」輕嚥料理於全港68間大家樂快餐及6間一粥麵指定分店供應，並提供堂食服務，讓有咀嚼及吞嚥困難的長者及患者，能夠與家人親友一同外出用膳，重拾「同枱食飯」的日常樂趣。

「大家開飯」自2022年推出以來，一直因應本港社會需要調整支援方向，先後涵蓋經濟困難人士、照顧者、長者及吞嚥困難人士等不同群體。計劃推行至今，累計資助額接近4,000萬港元，合共捐贈約80萬份飯餐。

大家樂集團首席執行官梁可婷表示：「『大家開飯』不經不覺已走到第五年。大家樂扎根香港超過半世紀，我們一直希望用自己最熟悉、最擅長的方式——用心做好每一餐飯，去回應社區的需要。對很多家庭和長者來說，一餐飯不單是果腹，更是家人親友相聚、維繫感情的時刻。我們會繼續守住『香港人的大食堂』這份初心，透過每一餐飯、每一張『開飯咭』和每一次探訪，實實在在地與社區同行。」

「大家開飯2026」計劃詳情 合作夥伴 基督教勵行會、食德好、聖雅各福群會 受助對象 基層家庭、長者及低收入人士 資助名額 1,500個 兌換機制 1. 每名受助人獲發一張面值1,000港元的「開飯咭」，有效期由2026年11月1日至2027年3月31日。 2. 於有效期內，憑咭到大家樂快餐分店，每次可使用相等於50港元的消費額，每天使用上限為兩次。

一眾嘉賓出席啟動禮，見證新一年度「大家開飯」正式啟航。

大家樂集團首席執行官梁可婷致辭，分享集團透過食物傳遞關愛、連繫社區的理念。

「食德樂」輕嚥料理介紹最新產品，讓參加者認識共融餐飲理念。

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