雙11｜盤點餐飲零售優惠　大家樂消費$50減$11　佳寶超市全場8折

【雙11／雙十一／餐飲優惠／購物優惠／超級市場／大家樂／譚仔雲南米線／佳宝食品超級市場／7-Eleven／UNIQLO／GU】踏入雙十一購物節（11日），近日本港多個連鎖品牌相繼推出優惠，其中大家樂會員在大家樂APP手機點餐，全日消費滿50元即減11元，即日起至11月13日期間每日限享優惠1次；佳宝食品超級市場由即日起至11月15日全場貨品一律8折；UNIQLO多款秋冬衣物優惠價出售等。一文看清餐飲優惠、超市優惠及零售優惠。



大家樂推出一系列「雙11」優惠，包括會員全日消費滿50元即減11元。（FB圖片）

大家樂︰大家樂APP手機點餐消費滿50元減11元

大家樂在社交平台公布，11月10日至11月13日期間，在門市及手機APP推出一系列優惠。其中會員在大家樂APP手機點餐，全日消費滿50元即減11元，每日限1次，即4日可最高減44元。至於門市限定優惠則包括︰

．限茶市供應︰22元金蜜雞翼加脆炸雞髀

．下午5時後供應︰49元日式壽喜燒鍋配牛／豚肉一份及白飯／米線一份

．上午11點後供應︰9.9元椰青咖啡



譚仔雲南米線APP會員享有「雙11小食加配盛宴」。（FB圖片）

譚仔雲南米線︰惠顧任何一餸米線 加11元配多款經典小食

譚仔雲南米線在社交平台公布，由即日起至11月15日，譚仔APP會員享有「雙11小食加配盛宴」，即不論堂食或外賣自取，只要惠顧任何一餸米線，可用11元加配多款人氣經典小食，包括︰

．土匪雞翼雞鎚雙拼（各1隻）

．四川青椒皮蛋（一人份）

．麻辣豬耳（一人份）

．紅油木耳



意粉屋顧客只要惠顧任何套餐，即可用優惠價11元，搶購指定小食或甜品。（FB圖片）

意粉屋︰惠顧任何套餐加11元換指定小食或甜品

意粉屋在社交平台公布，顧客只要惠顧任何套餐，即可用優惠價11元，搶購指定小食或甜品，包括︰

．蒜蓉脆包（2件）

． 輕盈肉醬薯條

． 西西里炸飯球（3件）

． 脆炸魷魚圈（6件）

．雪糕新地

．自家製巴斯克芝士蛋糕



西樹泡芙公布，只要向店員出示追蹤「西樹泡芙 CHEZ CHOUX」的社交平台頁面，即可用11元購買指定口味泡芙。（FB圖片）

西樹泡芙︰向店員出示追蹤專頁 指定口味泡芙11元

西樹泡芙在社交平台公布，顧客由11月9日至11月11日，只要向店員出示追蹤「西樹泡芙 CHEZ CHOUX」的社交平台頁面，即可用11元購買指定口味泡芙，包括芒果忌廉及藍莓忌廉口味。由於泡芙每日新鮮製作，每人限購，數量有限，售完即止。

佳宝食品超級市場11月3日至11月15日期間，全場貨品一律8折。（FB圖片）

佳宝︰即日起至11月15日全場貨品一律8折

佳宝食品超級市場早前已在社交平台公布，11月3日至11月15日期間，全場貨品一律8折。若顧客下載APP並登記成為佳宝會員，每消費1元可賺1積分，積分可當作現金使用。

7-Eleven在社交平台公布，顧客可在WeChat／微信支付錢包領取20元電子優惠券。（FB圖片）

7-Eleven︰在APP購物通過微信錢包買滿70元減20元

7-Eleven在社交平台公布，由即日起至11月24日，顧客可在WeChat／微信支付錢包領取20元電子優惠券，其後再在App買滿70元，結帳時即減20元。至於優惠金額以用戶使用的錢包幣種作為單位，即WeChat Pay HK為港幣、微信支付則為人民幣。

UNIQLO推出「11.11狂歡購」，優惠期至11月12日。（FB圖片）

+ 10

UNIQLO︰多款秋冬衣物優惠價出售

UNIQLO在社交平台公布，在11月6日至11月12日期間，推出多款秋冬衣物優惠，包括PUFFTECH、搖粒絨外套、輕暖HEATTECH、C SWEAT系列、針織衫、法蘭絨恤衫、時尚繭形褲、直腳牛仔褲等。

GU推出「11.11會員購物狂賞」。（FB圖片）

GU︰網店購物滿淨額500元 門店自提減50元

GU在社交平台公布，全店超過200款秋冬人氣商品推出限定減價，精選商品低至59元起，若顧客想一次過取盡最多優惠，須先成為GU會員，再在網店購物滿淨額500元，並選擇門店自提，即可享有三重優惠。

1. 成為會員領取20元迎新優惠；

2. 以1元換購網店限定色（潮流啡及粉藍）雙面雙色購物袋

3. 門店自提全單再減50元

