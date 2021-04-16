美國制裁俄羅斯　10年債息插穿1.6厘　王良享：資金避險漸轉債市

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-16 13:11

美國宣布針對俄羅斯實施一系列新的制裁措施，美國國庫債券價升，被視為指標的10年期國債孳息率由約1.62厘，曾跌至1.53厘。星展銀行財資市場部董事總經理王良享表示，今年首三月，市場未見充分的避險買債情況，惟美股屢創新高下，開始留意美國對外政策，由此開始有資金從高風險的資產，轉移到相對穩陣的資產，推高債格，加上有投資者止蝕衍生工具，令孳息率跌得更急。

王指，早前美國公布經濟刺激計劃，且該國發債增加，當時市場覺得經濟需求不差，預期10年期國債孳息率會登2厘，而出現一些掉期合約。然而出現了美國制裁俄羅斯、中美關係未緩和等利淡的國際事件，有投資者為掉期合約止蝕。

他認為，去年第二季美國通脹數據基數低效應下，今年第二季按年增長應較快，10年期國債孳息率或有可能到2厘，然而，孳息率的升勢亦要觀乎大部分國家是否出現較劇烈的通脹配合，這才會令市場認為全球利率見底、加息步伐會加快。

拜登（圖）政府宣布針對俄羅斯實施新制裁措施。（AP）

至於對資金成本利率敏感的科技股，王良享認為，科技股目前估值過高，去年肺炎之下各地落實封鎖措施，科技股升幅大，今年逐步解封下，發展應不如去年迅速，部分科技公司在去年第三、四季更做大規模投資，今年盈利壓力料大。當息口上升，市場對該類公司的現金流重視程度提高。

他提到下周四（22日）氣候峰會，美國重返氣候變化談判或有困難，除非峰會出現突破，牽起環保、電動車等議題短炒，否則科技股年內都未有「太大運」行。