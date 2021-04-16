譚仔點名提及「坦仔話」是餐廳文化　呢一款小食原來係招牌菜！

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-16 16:51

本港「米線一哥」譚仔國際，旗下譚仔及三哥兩個品牌深入民心，而招股文件之中，便揭露了這家米線「巨頭」的成功之道，如何由地方小店邁向上市。

譚仔以賣米線起家，雖然味道受中國西南部菜式啟發，但卻留有港式車仔麵的風格，迎合港人口味。招股文件指出，譚仔及三哥兩個品牌下提供的米線，以其港式車仔麵風格而知名，顧客可按菜單逐個選擇其喜愛的配料加入米線。餐廳提供20多種配料，包括各種肉類、肉丸、內臟、蔬菜、菇類及豆類製品，因此顧客能夠量身定制眾多組合的米線。

除了自選配料之外，顧客亦可挑選其所喜歡的湯底及辣度，這也是譚仔及三哥與傳統港式車仔麵不同之處。譚仔目前提供5種標準湯底，即麻辣湯底、湖南酸辣湯底、重慶酸辣湯底、鮮番茄湯底及清湯底；三哥則提供6種標準湯底，即麻辣湯底、酸辣湯底、重慶三哥酸辣湯底、鮮番茄湯底、清湯底及原創的煳辣湯底；顧客可根據喜好從十個辣度中選擇。

土匪雞翼深受客人歡迎

除此之外，譚仔國際在招股書重點更提到，小食的獨特口味及街坊菜風格受到顧客好評，土匪雞翼便是其中一例。招股文件提到，土匪雞翼是譚仔的招牌小食及原創菜品，並在香港於擁有註冊商標。

在譚仔上載招股文件後，有網民笑言若譚仔股東大會上可以任食土匪雞翼，便毫不猶疑買入譚仔的股票。

譚仔前線員工「譚仔姐姐」其獨特口音，被笑稱為「坦仔話」。﹙羅國輝攝﹚

譚仔姐姐的「味道」屬多年文化

譚仔對自家產品的味道充滿信心，當中招股文件一段列出「譚仔的湯底通常口味較清淡、鮮美，有一種溫暖的闔家氛圍；三哥的湯底通常口味較濃厚，特色是蓬勃年輕、活力四射。」

除了食物的味道之外，譚仔更視「譚仔姐姐」的「味道」是餐廳品牌的文化。提及到譚仔及三哥品牌，與控股股東所經營的其他餐廳相比，招股文件便指出「譚仔及三哥品牌連鎖餐廳品牌形象獨特，兩間餐廳品牌在香港經營多年所建立的文化，如部分前線員工的獨特口音（亦被顧客廣稱為「譚仔口音」）」，或許譚仔管理層亦認為「坦仔話」是餐廳的核心價值之一。