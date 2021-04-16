譚仔上市為母企誕金蛋　源自東利多創辦人神秘試食行動｜新股IPO

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-16 17:57

譚仔雲南米線及譚仔三哥米線的母公司譚仔國際，已遞交上市申請。3年前以逾21億元，將兩間米線店收歸旗下的日資餐飲集團東利多，肯定感到相當欣慰。因為這一隻即將孵出金蛋，在疫情下為公司業績帶來莫大貢獻。

譚仔故事源於長沙灣一間小店

不論你曾否光顧也好，但可以大膽講句，譚仔與三哥這兩個本地品牌，在香港可謂無人不識。譚仔米線首間店舖在1996年於長沙灣開業，當時股權由三哥譚澤群、六哥譚澤強、四姐夫周志明及六哥兩名同學各佔五分之一；至2000年，兩名同學退出，再由五哥譚澤均加入。當時，四人各佔公司25%股份，而開設分店的資金都來自公司自身的盈利。

不過之後，三哥與五弟決定拆夥，把當時擁有的12間分店平分。 三哥與六弟決定離開「同心飲食有限公司」，創立「譚仔三哥米線」及「譚仔飲食發展有限公司」。而五弟與四妹妹夫則決定留在「同心飲食有限公司」，繼續經營「譚仔雲南米線」。 當時「譚仔三哥」表示湯底秘方是由三哥原創，但「譚仔」的五弟卻稱湯底秘方源自他們的父親。

「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」分家後多年，最終卻雙雙被同一家日資公司東利多收購。

勿演三小辣美線仍在

完成收購後，東利多對三哥形象革新，兩間米線店亦不時推出新產品，以確保人氣。不過對於香港人而言，對兩間米線店的食品鍾愛之外，更看重店內服務員的待客特色，東利多接手後亦一併保留，讓顧客仍可以享用「勿演三小辣美線」等招牌菜。

兩間譚仔米線獲得東利多寵愛，當然與其業績表現理想有關，特別受到新冠肺炎疫情下，日本當地多個縣市實施封城或禁止夜市令，讓東利多於本地生意大受打擊。反而包括兩間譚仔的海外業務突圍而出，為該日資餐飲集團帶來貢獻。

譚仔前線員工「譚仔姐姐」其獨特口音，被笑稱為「坦仔話」。﹙羅國輝攝﹚

翻查譚仔國際招股文件顯示，「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」合共佔本港麵店市場的58.5%，截至12月底止九個月，譚仔國際純利為2.31億元，按年升逾30%；毛利率高達73.1%，純利率達17.8%。

譚仔國際於疫情下盈利仍有增長，既與獲業主租金寬免1,300萬元，由截至2020年3月底止年度起，獲得香港及新加坡政府疫基金的補貼共1.58億元等因素有關。

東利多上財年首三季累蝕126.3億日圓。

東利多上財年首三季累蝕1.55億元

反觀東利多，期內股東應佔虧損為21.73億日圓，即約1.55億元；兩間譚仔等海外業務爭氣，成為東利多業績亮點之一。

東利多更視兩間譚仔，為擴展其在東南亞市場的強力武器。譚仔國際此次上市集資，上市所得資金主要擬用於擴充中、港、星、日本及澳洲的餐廳網絡、中央廚房、翻新及提升經營設備、提升系統、國際品牌建設及一般營運資金，似乎為反攻日本市場鋪路。

其實在收購譚仔之前，東利多已進軍本港飲食市場。早年已透過丸龜製麵這個主打烏冬的品牌，在香港發展。不過中日資公司，翻查香港丸龜製麵的母公司「東利多」資料，發現由「東利多」與一間名為「HEYI GROUP HOLDING LIMITED」的公司合作經營「香港丸龜製麵」，前者佔37%股份，後者佔63%股份，「東利多」官網的一份日文通告指出，HEYI GROUP HOLDING LIMITED代表者為季琦，如內地如家酒店和漢庭連鎖酒店兼董事長同名同姓。

東利多社長粟田貴也愛食土匪雞翼。（資料圖片）

曾多次秘密考查兩間譚仔

東利多社長粟田貴也，由於父親曾是一名警察，自小目標是成為警察，後來對經營餐廳很感興趣，甚至從大學退學，做過貨車司機，於1985年成功籌集資金，開設了第一間餐廳。

他於2017年接受訪問時表示，收購前就親身來港以神秘顧客身份，實試本港60至70間的米線店，發現最受歡迎的仍是兩家譚仔，亦愛食土匪雞翼。此次招股書上顯示，譚仔國際已於香港註冊商標「土匪雞翼 」。