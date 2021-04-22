美團配股「抽水」不可怕？　Cathie Wood再增持　又關呢隻ETF事？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-22 12:00

美團（3690）近日進行港股史上最大型的配股發債行動，當中大股東之一的騰訊（700）亦有份參與，並增持逾1,000萬股。美團「抽水」騰訊鼎力支持，「連登契媽」Cathie Wood亦以行動證明，投下信任一票。

女股神Cathie Wood旗下ARK系列基金公布最新倉位變動，周三分別以ARKF及ARKX買入美團，涉及37.7萬股及8.4萬股，估計涉資約1.3億元。

Cathie Wood旗下ARK周三分別以兩隻ETF買入美團。（資料圖片）

ARK持有逾7億市值美團

根據ARK最新持倉顯示，金融科技為主的ARKF最新持有美團234.9萬股，市值相當於8,889萬美元，折合相當於6.9億港元。至於以太空科技為主題的ARKX，最新持有19.7萬股美團，市值745.1萬美元，折合約5,780萬港元。

Ark在今年3月推出以太空科技為主題的ARKX，惟持股名單令人不解，當中包括多隻中概股如京東（JD）、阿里巴巴（BABA）、美團等在內，更被網民戲稱「美團是否往太空送外賣」。

美團周二宣布配售1.87億股。（視覺中國）

美團周二宣布配售1.87億股，配售價為每股273.8元，較前收市價折讓5.3%，另外向騰訊發行1,135.2萬股新股份，騰訊持股將由10.42億股，增至10.54億股，但持股比重因配售新股後，由17.7%攤薄至17.3%。

美團同時宣布發行2027年債券及2028年債券，本金分別為14.83億美元及15億美元，均為零息可換股債券。配股連同發行可換股債券，美團集資金額接近100億美元，折合超過700億港元，成為港股史上最大型「抽水」行動。