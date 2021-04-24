美團安踏連環抽水　無阻恒指連升第二周　有隻藍籌升逾9%

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-24 08:00

本周科網龍頭美團（3690）宣布史上最大型配股計劃，集資700多億元，緊接安踏體育（2020）及中國燃氣（0384）亦分別集資100多億元，不過對大市情緒影響一閃即逝。皆因內地A股開始見底回升（深證成指全周累升4.6%），支持恒指重上二萬九，是連續第二周上升。

A股終回升 恒指企二萬九

恒指本周初在29000點起步，至周三恒指一度急挫600點，因日本及印度疫情有失控跡象，加上近期急升的安踏體育遭大股東減持，市場憂藍籌接連抽水預示大市見頂，恒指見全周低位28500水平。不過，美團及安踏配股後股價異常「硬淨」，收市價未有跌穿配股價，支出大市逐步回升。於周五，恒指更罕有未受美國總統拜登計劃向百萬富翁徵資本利得稅觸發股市急跌所影響，反而在重磅科技股領軍下，走勢愈來愈順，終重上二萬九大關，收市競價時段（U盤）更嘜至全日高位收市報29078點，升323點。

美團、安踏體育及中國燃氣連環配股

總結全周，最強的是科指，累升2.9%，報8,467點。恒指累升109點或0.4%；兩周累升370餘點。國指全周升40點或0.4%，報11,067點。

兩間藍籌股美團、安踏，以及中國燃氣等接連抽水，成市場焦點。不過美團配股獲大股東騰訊（0700）真金白銀支持，斥資逾30億元認購股份，支持股份落實集資逾700億後，不但未有捱價，反而全周累升6%。

「飯否」創始人王興成為了「美團」這家當前數一數二、最重要移動加實體服務企業的話事人。（資料圖片）

美團大抽水 契媽趁低買 周升逾半成

值得留意的是，科技「女股神」、被稱為契媽的Cathie Wood趁騰訊及美團股價輾轉回落至今年1月水平，宣布低吸增持兩股。她管理的方舟投資管理公司（ARK Investment）旗下基金，買入了5.68萬股騰訊ADR、45.93萬股美團股份。

不過，另一間科技龍頭股阿里巴巴（9988），本周走勢則跑輸科技同業，原因之一是有消息指股東軟銀以阿里巴巴持股作融資抵押，另外，據報人行希望將螞蟻集團消費信貸數據轉至國有公司，該國有公司亦會為其他國有銀行及金融機構提供服務，包括螞蟻的競爭對手。阿里巴巴本周累挫近5%，是跌幅最大科技指數成分股。

藍籌醫藥股造好，藥明生物成升幅冠軍

藥股偷步升 三藍籌升5%-9%

藍籌股本周升幅冠軍是藥明生物（2269） ， 股價本周累升逾9%，收報115元。不但是連續第二個星期上升，更創一年高。集團近日獲高盛唱好，予評級「買入」，目標價由128.6元上調至131.4元。

另外，阿里健康（0241）及中國生物（1177）本周表現亦佳，全周分別累積升7%及5%。中金發表報告表示，人工關節類耗材全國集採開始，仿製藥集採有望進一步推進，相信有助於醫藥行業相關國企價值有望回升，建議關注國企藥企估值修復機會，在海外藥股中，該行看好藥明生物及阿里健康等股份。