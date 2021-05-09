就業數據差　市場將白事當紅事炒一番｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-05-09 11:00

上周美股顯著波動，市場圍繞通脹惡化團團轉，擔心聯儲局提早加息。周五美國公布4月非農業新增職位遠遜預期，只得26.6萬工作崗位，較原先估計一百萬個相去甚遠，原預期失業率降至5.8%，亦出乎意料反升至6.1%。就業數據遠遜預期，紓緩市場對加息的憂慮，在壞消息當好消息炒作下，美股三大指數周五齊齊反彈，本周持續弱勢的納指更升0.88%。

就業數據差，是否意味美國經濟復蘇的長路漫漫，這個有待考究，但至少向市場派了定心丸，聯儲局將繼續維持買債規模，便談不上加息的舉措，美元匯價即時回軟至90.23水平，10年期美債孳息率一度低見1.47%，後反彈至1.57%，美債價格與債孳息成反比關係，反映債券投資者對就業報告的解讀並不一致。

最先舒一口氣的可能是美國財長耶倫，她周三不經意表態說，為避免經濟過熱，美國或需要加息，耶倫越俎代庖，為聯儲局主席鮑威爾說出「收水」的放風話，震散當晚納指一度跌近3%，隨後勞動多位財金官員救火澄清，為市場的加息憂慮降溫。

美國財長耶倫越俎代庖，發表加息言論，股市一度急插。﹙資料圖片﹚

在就業數據出台後，為耶倫提供政策闡釋的機會。她強調，上月就業數據正好顯示美國經濟復蘇過程漫長，預計明年某個時候才可達到充分就業。她相信，經濟仍會持續復蘇，但需要採取更多救助措施，考慮如何更好地重建經濟，又預期未來數月通脹升勢持續，但只屬暫時性。

簡言之，耶倫表明，就算要加息，最關鍵是看就業情況，而高通脹只是短暫性，要到明年才有討論息口後向的需要。

拜登推經濟復蘇方案 耶倫放風若過熱要加息

今年3月美國總統拜登提出總值1.9萬億美元經濟救助方案剛獲國會通過，近日再提出總值2.25萬億美元的經濟復蘇計劃，現正與國會「開天殺價、落地還錢」，說好了如何刺激疫後經濟免於衰退，突然變成經濟躍進甚至有機會過熱，教拜登政府如何遊說國會通過撥款方案，耶倫可能忘記她聯儲局前主席的印象太過深入民心。

拜登周五自然要發話，為其方案大賣廣告。他說，經濟仍然自疫情引發的衰退中復蘇，但仍有很長的路要走，就業數據疲弱，反映經濟仍需要大量刺激措施，重申美國需要就業計劃來提振經濟，本月稍後將公布下一階段的州及地方政府援助方案。

市場與聯儲局不時上演政策博奕，聯儲局主席鮑威爾今年言論不斷重複其維持貨幣寬鬆的言論，內容雖無新意，卻是投資者最愛聽的妙韻仙音，之前投資者與聯儲局就何時加息或收縮買債規模的理解出現錯配，聯儲局緊盯的是美國就業情況，投資者更關注的是通脹會否急劇惡化。

市場正聚焦美國下周三（12日）及周四（13日）公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），經濟學家預計，4月份CPI將按月升0.2%，按年升3.6%，3月份則按月升0.6%，按年升2.6%。除去主項食品及能源價格部分，料CPI按月增長0.3%。

至於受大宗商品等原材料及能源價格影響的PPI，情況更令人憂心。在中國剛公布4月份外貿數據中，進口貨值增速創10年來新高，按年升43.1%，基數低是原因之一，但主要是進口的大宗商品銅、原油等價格暴漲，其中，銅和鐵礦石價格分別按年升七成和八成。

近期資源價格漲勢愈升愈有，似乎預示資源板塊的大牛市即將到來。﹙路透社﹚

4月銅鐵商品價創新高 紐油單月升7.3%

近期資源價格漲勢愈升愈有，似乎預示資源板塊的大牛市即將到來。單是4月份，倫敦期銅價格便升11.7%，上周四高見每噸10232 美元，創歷史新高，同一時間鋁、鋅、錫等工業金屬漲勢此起彼落，鐵礦砂期貨同日首破每噸200美元整數價位，高見201.15美元，至於上月紐約油價亦升7.3%，後疫情時代對原材料及資源需求出現報復性增長，究竟是如耶倫所言，近月通脹增速加快是暫時性現象，是廠家擔心先囤積居奇所致，還是經濟復蘇全面推高通脹，這需要觀察未來一兩個月的數據走勢。

美國供應商管理協會（ISM） 上周一公布最新數據，4 月製造業採購經理人指數（PMI） 自 37 年高點回落至 60.7，指數仍處於60以上高位，顯現出原材料、零件缺貨問題持續刺激商品價格高漲，反映製造成本上升將推高PPI，最終會轉化至消費者身上，帶動CPI上升。無疑，若每月CPI以超過0.3%速度增長，這便不是暫時性現象，市場對通脹失控的擔心很快轉化為提早加息的恐慌。

分析仍看好美國今年經濟增長，特別是受惠疫苗加速接種、拜登的經濟紓困方案過關。﹙資料圖片﹚

在大宗商品推動下，上周標普能源類股表現最好，上漲8.9％。原材料類股份升5.9％，其次是金融類升4.2％。工業股上漲3.4％，同期標普科技股卻跌0.5％，納指則下跌1.5%，落後道指及標指表現。

非農業新增職位遠遜預期的原因很多，但主因並非與經濟復蘇較預期差所致，反而與美國各州份經濟復蘇步伐不平均，以及原材料供應短缺有莫大關係。

復蘇不均 導致「有人無工開，有工無人做」

美國商務部長Gina Marie Raimondo指，晶片缺貨導致上月就業報告招聘出乎意料放緩。勞工統計局指，汽車業於4月份裁員2.7萬人，由於晶片短缺，車廠被迫取消生產班次，讓工人休假。不過，在美國某些州份和行業，卻同時出現「有工無人做」的倩況，經濟學家對此有不同解釋，其中原因是封閉學校令父母無法工作，而擴大的失業救濟金，以及疫情反覆，也可能導致不少人寧願賦閒在家不急於搵工，這反映就業數據未符預期，是受制於產業結構失衡的因素居多。

整體而言，分析仍然看好美國今年經濟增長，特別是疫苗加速接種、拜登的經濟紓困方案過關後，高盛料國內生產總值（GDP）可能增長6.9%，為1984年以來最快，摩根士丹利更看好可達7.3%。隨著經濟復蘇步伐穩定，以及通脹增速勢頭加快，分析家開始猜測聯儲局何時展開收水的第一步-收縮買債規模，NatWest Markets全球策略負責人John Briggs便估計，美聯儲將在9月份開討論收縮買債規模，作為加息部署前的政策舖墊。