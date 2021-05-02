科網巨頭季績佳　難挽「5窮月」頹勢｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-05-02 10:00

4月最後一周是季績衝刺期，大部分科網巨頭都交出亮麗的成績單，媒體形容蘋果公司及Amazon季績時已經用上「全面爆發」或「夢幻季度」等字眼，而Google母企Alphabet的廣告業務強勁復甦，證券界揚言勢頭只是剛剛開始，微軟及Tesla亦交出不錯季績，當好消息出盡，獨是納指未能一舉穿破阻力位14,100點，難道是5月「Sell in May」的調整埋上伏線？

4月納指升5.4%，跑贏道指的2.7%，當中Alphabet表現最牛，4月份股價升16.5%，Amazon升12%，蘋果升7.6%，微軟升7%，即使受內地維權消息困擾的Tesla亦升6.2%，強者愈強完全反映在納指大型科技股身上，中小型科技股表現則差強人意。然而，這不能掩蓋資金由科技股輪換至舊經濟的大趨勢。

近日市場炒作最熱的納斯達克100指數ETF（QQQ）在4月第三周資金流表現，據彭博數據顯示，截至4月21日止一周QQQ淨流出60億美元，是自2000年互聯網泡沫破裂以來流出規模最大的一次，而年初至今，追踪科技的ETF錄資金流入僅為39億美元，遠遠較追踪金融、能源及材料的ETF分別吸資157億美元、144億美元和49億美元，表現完全失色。

4月納指升5.4%，當中Google母企Alphabet表現最牛，4月份股價升16.5%。﹙資料圖片﹚

金融ETF今年升22% 跑贏科技股逾倍

事實上，納指今年來僅升8.33%，首季表現一般，升幅主要靠4月份借業績的衝刺，同期道指則升10.7%，反映金融股走勢Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)更升兩成二。

投資者永遠有兩大流派，一是寧買當頭起，追入強勢股博短線波幅，二是趁優質股處於弱勢或落後同業期間睇位吸納，本質上兩者都是對的，以Amazon及Alphabet為例，兩者都在4月份創下股價新高，過去一年累升同樣約一倍，但迴異的走勢正好符合上述兩種不同投資意念。

當2020年首季疫情大爆發，前者股價由去年3月底低於1,800美元水平，不足一季便突破3,000美元，自此徘徊於3,000至3,400美元區間長達9個月，Alphabet股價表現更像是超級慢牛，愈升愈有勁，由去年3月底不足1,100美元升至近日2,400美元水平。

雖然蘋果公司或Amazon季績讓人意外驚喜，但無可否認Alphabet的業績基礎更來得堅實，說它是今次後疫情時代的大贏家並不為過，至少在未來兩季Alphabet仍是一眾科網巨頭的首選，第二是挾著M1（或M2）王者晶片歸來的蘋果公司。

金融ETF今年升22%，表現贏科技股逾倍。﹙資料圖片﹚

蘋果Epic本周掀訴訟戰 或改寫App分帳比

看差一線是後者剛被歐盟指控違反競爭條例，透過旗下應用程式商店，迫使串流音樂商（如Spotify）使用蘋果自家支付系統，加上其與《Fortnite》開發商Epic Games的訴訟大戰本周揭開序幕，結果或改寫移動應用生態系統，進一步釐清美國反壟斷法的適用範圍，Alphabet旗下Google Play Store雖然都受這次訴訟結果影響，但影響程度有限，蘋果公司旗下App Store營收料高達220億美元，是公司其中重要的增長引擎，相反，歐盟近年對Alphabet就反壟斷的罰款累計達90億美元，市場早已消化相關負面消息，而更重要的是，公司坐擁1,210億美元淨現金，高於同期蘋果公司的淨現金830億美元，令它有足夠底氣豪推額外500億美元股份回購，儘管蘋果公司整體回購規模仍是最大，達到900億美元。

Alphabet截至今年3月底止第一季總營業收入553.14億美元，按年升34.4%，運營利潤為164.37億美元，升106%，運營邊際利潤率高達29.7%，創2013年高位，每股盈利26.29美元，按年升166.4%，主要受惠於大部分州份解封後經濟反彈，廣告收入激增，網上消費活動亦有所增加，為未來兩季打下堅實的基礎。

收入分部方面，佔八成貢獻的Google廣告收入錄446.84億美元，按年升32.3％。其中，廣告一眾分部中升幅最勁的是YouTube廣告，激增49％至60億美元，高於分析師預期57億美元，而YouTube為應對TikTok而推出的短視頻，截至3月底止一季單日平均收看65億人次，高於2020年底止一季的35億人次。而Google鎮山之寶的搜尋業務亦錄318.79億美元收入，按年升30.1％，繼續成為廣告收入的重要增長引擎。

Google搜索引擎業務仍有很大的盈利增長空間。﹙資料圖片﹚

至於Google雲於首季亦錄得40.47億美元，按年升45.7%，符市場預期，緊隨北美區兩大市場領導者Amazon下雲業務AWS（135億美元）及微軟的Azure（料逾100億美元）之後。

八成搜索活動未變現 業務盈利空間大

除後疫情的經濟復甦能夠為公司業務帶來增長外，Google在其搜索引擎業務其實仍有很大的盈利增長空間。

據Wedbush Securities調查報告，Google大約八成搜索活動並未變現為數字廣告的現金收入。另一家投行Cowe近期針對52家美國廣告商進行調查，有七成受訪者表示Google搜索廣告提供最高的投資回報率。隨著市場需求改善及消費活動增加，Google在廣告資源的議價能力將較同業優勝。根據華爾街日報匯集的券商目標價，予Alphabet平均目標價為2,744.99美元，目標價區間上限3,127美元，下限為2,354美元，雖然未來科技股前景有不少暗湧，但長期持有進可攻、退可守的Alphabet，不失為科技股中不錯的選擇。