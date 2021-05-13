美國通脹超預期　震散環球股市　港股宜趁反彈減持│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-13 21:29

美國通脹大超預期，4月份通脹數據大升4.2%，震散環球股市。港股大跌512或1.8%，並以全日最收低位收市，報27718點，成交額1,635億元，考驗27505點支持。

美國4月份通脹數據大升4.2%，創2008年9月以來最高。聯儲局早於3月時，預計今年核心通脹率為2.2%，而在一個月後的4月核心通脹率已達3%，可見通脹來得之快，又會否超出儲局的預測。

再者，美國4月非農數據大失預期，但通脹卻急升，引起對滯脹的憂慮。美國10年債息重上1.7厘。亞洲股市同步下跌，日本股市跌2.5%，南韓、台灣均跌1%以上，上證亦跌近1%。

恒指期貨先下破先3月25日低位 後市更要小心

正所謂「十個牛皮九個淡」，恒生指數經歷近2個月橫行後轉弱，考驗3月25日的27505點低位，如若失守其重要支持，恐下試250天線（約26453點）。同時，跌市成交增，屬利淡訊號。恒指現貨市場雖然未破上一次低位，可是恒指期貨率先下破，今日低見24787點，較3月25日的27503更低，後市更要小心，宜趁反彈減持。

溫馨一提，《巨子》早就通脹一事發布不少分析文章，並對通脹和美股抱有擔憂和疑慮，讀者可在《巨子》之中搜尋相關文章（如下圖），並以「通脹」作為搜尋字眼。

美國道指標普考驗50天線

美股利淡因素多，市場反應亦大。美股道指由35091點新高，在三日內急跌近4.4%，考驗50天線（約33318點）。近期道指均在2月和3月於50天線見支持，料該處為初步支持。但如果失守，道指恐要下試31500關水平，即由高位回調近一成，其幅度為去年6月和10月深度調整幅度。而標普同樣考驗50天線（約4049點）支持。

納指走勢更差，形造雙頂之後回落，並正考驗12985點頸線支持，如失守頸線，按量度跌幅計，恐下試11759點水平，即跌穿250天線（約11954點）所在之處。