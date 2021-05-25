黃國英：標普是信仰　阿里是新經濟股「滙豐」

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-25 18:26

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，美股標普500指數成為投資界的信仰，波動性既低，又可食正科技股和資源股板塊輪動過程，並相信美股將繼續跑贏大市。

標普500指數年初至今升11.7%，黃國英相信美股將繼續跑贏，再者美債息不再抽升，意味對通脹預期不算勁，而美匯指數破底，亦意味市場風險胃納不差。「6月最關鍵的是美國的就業數字和通脹數據，由於5月份的數字引發市場震盪，故要關注6月的數字。」

A股今日大升2.4%，北向資金錄得淨流入217億元人民幣。不過黃國英卻指，A股今日有所轉強，但中央壓制大宗商品價格炒風，對經濟和股市會有所影響，料日後跑輸市場。

黃國英指出目前投資世界「發達容易，搵食艱難」。（盧翊銘攝）

發達容易搵食難 求回報要考眼光

今年年初股市牛氣沖天，但2月中旬後瞬間冷卻，黃國英指，如今投資世界「發達容易，搵食艱難。過去一段時間的Tesla、比特幣、GME、ARKK等事件，市場出現多了暴升的例子，但對於組合來說，卻相對難做，因為此類資產能持續的能力較低。」

「現時是揀股不揀市的時代，宜用中型股且市場以外的想法選股，才可圖以賺取超額回報。」黃國英主理的英明伙伴絕對回報基金（下稱基金）成立十年，價格連派息累計回報為244%，年初至今回報約2至3%。客戶累計達700位左右，基金現金水平為負，其策略進取。

他看好有加價能力（pricing power）的企業，包括寵物、包裝食品、金融服務、經濟重啟及盈利復甦的股份。其中，歐洲市場更看好高端奢侈品公司如愛馬仕，中國中端品牌則看好李寧（2331）和安踏（2020）。同時，他亦看好半導體板塊，尤好ASML。

近期虛擬貨幣價格波動大，基金目前持有少於2%的比重，並以以太幣（ETH）為主，餘下的比特幣則當作數碼黃金（digital gold）持有。

黃國英表示，基金目前持有虛擬貨幣比重低於2%。（盧翊銘攝）

騰訊Vs阿里 黃國英：騰訊真好！

問到騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）兩者今年同樣加大投資，該如何選擇？黃國英認為騰訊真好，即使被下調恒指比重都可以重上600元，就知是強。

「騰訊本業以遊戲和社交網絡為主，既是現金牛又有增長，用戶黏度高。相較之下，阿里巴巴以電商及雲建設為主，其領域競爭激烈，例如拼多多、快手、字節跳動等均在搶奪電商市場」。他又指，現時阿里的股價尤如「新經濟股中的匯豐」，故此較看好騰訊。