世界黃金協會：5月全球黃金ETF持倉增加61.3公噸

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-08 21:05

世界黃金協會（World Gold Council,WGC）周二（8日）發布最新數據顯示，今年5月全球黃金交易所買賣基金（ETF）的持倉增加61.3公噸，總持倉在連續3個月衰退後首次迎來正增長，因黃金投資需求回升，且市場擔憂通脹預期升溫，弱勢美元和實際利率下降等也有影響。

報告顯示，今年首5個月，黃金ETF持倉減少133.6公噸。截至5月底，全球黃金ETF總持倉為3,628.4公噸，管理資產規模2,219億美元。

外媒引述報告指，全球黃金市場5月日均交易額較上月的1,380億美元，增加至1,760億美元，較2020全年平均的1,830億美元的日均交易額略減。紐約黃金期貨的淨好倉較前月的540公噸增至725公噸，創今年2月以來的新高，但低於2020全年871公噸的平均值。

報告指出，儘管過去兩個月來金價上漲13%，但今年以來累計，金價基本持平。今年1至5月，北美市場黃金ETF持倉減少139.4公噸至1,863.7公噸，資產規模1,138億美元；歐洲市場黃金ETF持倉減少8.6公噸至1,574.1公噸，資產規模962億美元，是今年來黃金ETF沽壓的兩大來源。

期內，亞洲市場的黃金ETF持倉則是增加13.8公噸至129公噸，資產規模81億美元；其他地區黃金ETF持倉增加0.5公噸至61.6公噸，資產規模38億美元。

料未來6至36個月投資者將再次重視黃金抗通脹的傳統屬性

報告亦指出，全球利率仍處歷史低位，歷史數據顯示，金價在實質利率低於2%以下的環境下都能夠有較佳的表現。通脹預期上揚可望抵銷一些來自利率的衝擊，特別是今年以來商品價格頻創多年新高。

雖然金價漲幅目前落後，但協會的統計顯示，在由商品價格所主導的再通脹環境，前6個月金價漲幅落後，但未來6至36個月的漲幅將會超前，因投資者會重新重視黃金抗通脹的傳統屬性。