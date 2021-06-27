虛擬貨幣的聯想　揭開社團大佬開珠寶公司之謎｜刁佬

撰文： 刁佬 最後更新日期： 2021-06-27 11:00

今期刁佬分享一下對虛擬貨幣的看法，貨幣本身是一個工具，簡單地說是錢。曾幾何時貨幣可以是貝殼、金幣、銀票，及現在的紙幣硬幣，傳統上貨幣都是由政府發行，如果發行的貨幣沒有政府支持，在市場上不受認可，甚至是犯法。

相信這概念根深柢固在很多人心中，貨幣在不同國家有不同匯率，利息及財政功能，直到虛擬貨幣出現。虛擬貨幣最早是怎出現？是在網絡遊戲中開始，可能大家覺得很奇怪，刁佬也是上維基看到。一開始虛擬貨幣是遊戲的積分，換取遊戲道具及衣服，由於遊戲很受歡迎，於是在現實世界中以錢來交換。這經濟圈只在特定群體中大家互相承認，跳出群體後，大家便不承認。

虛擬貨幣最早是怎出現？可能是在網絡遊戲中開始！﹙資料圖片﹚

就像美心月餅券，走去聖安娜換月餅就不睬你。虛擬貨幣其實道理一樣，一班圍爐取暖，大家認同的交易工具。大家聽到這裡，可能覺得無甚特別，為什麼會這麼熱炒呢？刁佬認為貨幣不管是否虛擬都沒什麼價值，只是一個工具，貨幣如果沒有政府的支持及承諾，都是一張紙，有政府的支持，可拿來交稅，買土地，向政府買實際的資產。如果大家拿著比特幣﹙Bitcoin﹚向美國政府或其他政府買嘢，相信短期內難以實現，聽講委內瑞拉諗緊，至於如何落實以及對世界的衝擊，相信要待一段日子方看到。

虛幣符合洗黑錢所有要求

刁佬諗嘢成日都好黑暗，在刁佬眼中虛擬貨幣唯一的用途就是洗黑錢。為何這樣說？因為虛擬貨幣符合哂所有洗黑錢的要求。第一，不記名，只要揸住虛擬貨幣就有錢，不知道上手來源，亦不留名去向，無得追蹤。第二，不受政府監管，當然亦不受政府承認，亦代表無人管到你。第三，交收方便，可以遠程交易不用見面，是一種十分理想的洗白白工具。

如果你問我虛擬貨幣的最大用途，我會想到毒品交易、軍火買賣、黑客收贖金及威逼利誘的事。這都是政府不允許的事，虛擬貨幣的交收方式可提升法庭舉證難度，簡直是家居旅行，送禮自用的必然之選。

以前沒有虛擬貨幣時啲龍哥虎哥又可以點做呢？大家可能好少聽到，但刁佬曾經聽過這樣的故事，好多大社團都持有珠寶公司。因為珠寶都是很好的交收工具，你袋住一袋仔的鑽石，過安檢唔會響，袋住兩億鑽石唔會有人知，輕又方便攜帶，又無識認，當然啦，需要專家鑑證真偽，因此裸鑽及寶石都是洗黑錢的主要媒介。

在刁佬眼中虛擬貨幣唯一的用途就是洗黑錢。（路透社）

虛擬貨幣與美元霸權

不過虛擬貨幣更方便，至少唔怕俾人搶劫黑吃黑，又唔怕被人呃，因此很有支持。至於虛擬貨幣是否適合投資，刁佬清晰的答案是，如果虛擬貨幣不能拿來交稅及買樓，其實同拿著一大堆餅卡無分別，只有炒賣的價值，無投資價值，短期的升跌有炒賣的空間，投資就要小心啲。

虛擬貨幣可否搏得官方機構認可？委內瑞拉已經開始，相信好多以美元作為官方貨幣的小國，為免被美元匯率衝擊，與及美國無限量印銀紙，開始考慮不同的應對方法。如果這一群小國成為一個虛擬貨幣聯盟，美元霸權將會受到嚴重的打擊。到時可能Bitcoin需要受美國監管。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。