七一刺警案｜維他奶逾六成收入來自中國　倘遭「制裁」恐影響業務

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-03 16:15

維他奶（0345）旗下一名員工涉及七一銅鑼灣刺警案，及後集團内部通報香港員工梁健輝在七一銅鑼灣事件中不幸逝世，對其家人致以深切慰問並跟進協助。

維他奶的內部通告遭集團指是非未經過官方批復和發佈。

然而，通告所用字眼，引起部分内地網民不滿，質疑是「美化暴力」、「包庇恐怖分子」等，更有網民聲言要維他奶「滾出内地！」品牌於内地的明星代言人龔俊、任嘉倫昨晚先後聲明終止與維他奶的一切合作。

為平息風波，維他奶今日再發聲明指，網上流傳的有關文件並未經過維他奶集團的官方批復和發佈，而是由一位員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，又指文件使用的措辭極為不當，維他奶集團將保留追究該名員工法律責任的權利。

維他奶集團最新的聲明態度較強硬，企圖挽回市場信心，集團於内地業務佔比不輕。翻查維他奶最新的一份業績報告，截至2021年底止全年，集團收入錄得75.19億元。其中，來自中國內地的收入為50.08億元，佔整體的66%；至於香港則錄得18.65億元，佔24.8%。另外，中國內地收入按年增長11.5%，相反香港區收入則下跌11.5%。

經營溢利方面，2021年底中國內地的經營溢利為5.24億元，按年增長超過一成；至於香港的經營溢利達3.54億元，按年增長超過三成，惟當中有1.45億元來自香港保就業計劃及其他紓困津貼。

事實上，近年維他奶在中國大陸的收入佔比已經成為集團的主要收入來源地。自2016年財年起，內地的收入佔比已經達到43.3%，超過香港的37.3%。直至2021年，內地的收入佔比持續增加，然而香港的收入佔比則持續下跌。

自2016年財年起，維他奶在內地的收入佔比已經超越香港，成為集團的主要收入來源。（彭博）

根據國泰君安證券6月底發表的研究報告指，2021財年下半年維他奶的中國內地收入按年大升48.6%，至18.72億元。該行預計2021財年至2024財年，維他奶中國內地銷售額將錄得12.6%年均複合增長率。

報告提到，內地收入佔比增加4.3個百分點至66.6%，反映管理層在長線發展軌道的信心。國泰君安認為，有五大因素將有利提升2022財年來自內地的收入。其中，國內人均飲食消費仍然相對偏低，整體市場規模有望提升；維他奶有良好品牌效應，並趨向主流；預期會加快增加產品種類，與香港的產品組合同步；茶類產品續領先市場份額；東莞的生產設備有利更大的地區覆蓋，以及進一步在國內擴展。

維他奶由本地家族羅氏創立，現時主席為羅友禮，為維他奶創辦人羅桂祥之子。而家族企業亦包括大家樂及大快活，羅氏家族亦鮮有公開談論政治。