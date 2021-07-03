七一刺警案｜維他奶致歉內地網民仍拒買賬　要求官網、Fb正式回應

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-03 13:19

香港銅鑼灣在周四（1日）發生刺警案，50歲男子梁健輝刺傷一名28歲機動部隊男警員，其後用刀自插胸口，被制服後送院搶救不治，男警則目前情況穩定。 事後網上流傳一張維他奶公司的內部通告，證實死者梁健輝為公司職員，惟當中「不幸逝世」、「致以最深切慰問」等的字眼，惹來內地網民強烈不滿，揚言要抵制。 維他奶公司周六（3日）在微博上再發聲明致歉，又指上述通告實際上未經授權、措辭不當。

維他奶公司的最新聲明。（微博）

最新聲明指出，該份內部通告沒有經過維他奶公司官方批覆和發布，是一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，沒有遵從審批流程。維他奶公司現正調查事件，並保留追究法律責任的權利。聲明同時指，該份內部通告所使用的措辭極為不當。

聲明表明，「我們長期支持香港的繁榮、穩定和發展，我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為」，會全力支持和配合警方的徹底調查。維他奶公司並為事件致造成的困擾和不滿致歉。

網上流傳一張維他奶公司的內部通告，指死者為其公司職員。

不過，內地網民對於維他奶公司的最新聲明仍不買賬，一方面質疑上述「員工」是否真實存在，「又一位臨時工」，同時亦要求維他奶公司應在官方網站，以及Facebook等社交平台上全網作出官方回應。還有一部分內地網民質疑最新聲明並未提及「國家統一」等關鍵字，是避重就輕。