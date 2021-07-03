七一刺警案｜維他奶再發聲明　稱員工私下撰寫文件、措辭極為不當

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-03 13:40

7月1日晚上，銅鑼灣SOGO商場外發生刺警案，於維他奶公司任職採購主任的50歲男子梁健輝，用刀自插胸口後不治。期後，網上流傳一張維他奶公司的內部通告，指死者為其公司職員，內文提及「香港採購部採購主任梁健輝先生，於2021年7月1日傍晚發生於銅鑼灣的事件中不幸離世。」 至今日（3日）維他奶集團再發聲明指，網上流傳的有關文件並沒有經過維他奶集團的官方批復和發佈，而是由一位員工私下撰寫並內部轉發，未經授權。聲明更指出，網上流傳文件使用的措辭極為不當，該員工個人撰寫的內容本不應公開及內部發佈，維他奶集團指保留追究該名員工法律責任的權利。

維他奶集團發聲明指：網上流傳檔所使用措辭極為不當

今日（7月3日）維他奶集團於「維他Vita官方微博」發聲明指，「我們注意到，一份與7月1日發生於香港的事件相關的檔在網路流傳。我們對此嚴正聲明，網上流傳的有關文件並沒有經過維他奶集團的官方批復和發佈。」並指該傳檔由一位員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，也沒有遵從維他奶集團的內部審批流程，而有關的審批程式是為了確保，該公司溝通是正確而恰當的。

保留追究該名員工 法律責任的權利

維他奶集團聲明指出，網上流傳檔所使用的措辭極為不當。未經維他奶集團標準審批流程批復，該員工個人撰寫的內容本不應該公開，更不應該在公司內部發佈。目前維他奶集團正調查該事件，並保留追究該名員工法律責任的權利。

聲明指出，對有關事件給各界造成的困擾和不滿，維他奶集團致以誠摯的歉意，「我們長期支持香港的繁榮，穩定和發展，我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。正如在我們此前的聲明中所言，我們將全力支持和配合香港警方和香港政府根據國安法對7月1日事件進行徹底調查。」

網上流傳一張維他奶公司內部通告：

網上流傳一張維他奶公司的內部通告，指死者為其公司職員，又表示已向死者家屬接觸跟進，內文提及：「香港採購部主任梁健輝先生，於2021年7月1日傍晚發生於銅鑼灣的事件中不幸離世！」至昨晚（2日）維他奶回覆《香港01》指，已聯絡死者家人作跟進及致以慰問，維他奶香港亦已啟動緊急支援機制，向因事件致情緒受困擾的同事提供協助及由專人跟進。由於警方正對事件進行調查，現未能提供任何資料。

由於，維他奶集團内部通報香港員工梁健輝，在七一銅鑼灣事件中不幸逝世，對其家人致以深切慰問並跟進協助，所用字眼在内地引發不滿，有網民聲言要維他奶「滾出内地！」内地明星代言人龔俊、任嘉倫昨晚先後聲明終止與維他奶的一切合作。維他奶官方微博今日凌晨發佈鄭重聲明，稱全力支持當局據港區國安法進行全面調查。