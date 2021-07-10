特步獲認購股價大漲　明星投資者入局　當心魔鬼在細節｜伍禮賢

撰文： 伍禮賢 最後更新日期： 2021-07-10 09:00

今年以來，高瓴資本可謂成為港股投資市場的明星，但凡其染手的股份，股價均有不錯的表現。2月初，高瓴旗下基金認購綠葉製藥（2186）2.9億新發行股份，持股比例相當於股份擴大後已發行股本的約8.26%。消息公當日綠葉製藥股價曾大升近八成，收市仍升超過五成；5月份，金斯瑞生物科技（1548）宣佈向高瓴配售約1.03億股新股，佔擴大後股本約5%，金斯瑞當日股價大升超過兩成；6月份，特步國際（1368）宣佈向高瓴管理的GSUM IV發行總值5億元的可換股債券，特步國際當日股價急升超過兩成；本月初，中升控股﹙881﹚宣佈向高瓴配股集資近30億元，當日中升股價亦再創歷史高位。

股份獲資金垂青 正負兩面也要睇

相關事項及股份表現反映出資本在市場的力量，以及明星投資者帶來的溢價效應。的確，獲得較具影響力的投資者入局成為策略投資者，可以為企業帶來幾方面的積極影響。

首先，獲資金垂青反映出市場對這個企業品牌、價值的認可；其次，新晉股東可以發揮其資本優勢或市場營運經驗，助力企業進一步發展；再次，企業獲得新增資金，有助資金流的進一步寬裕，並提升現有業務規模。

儘管策略股東入局對企業帶來的影響偏正面，惟俗語有云，魔鬼在細節。若投資者對交易的模式或條件加以區分細析，則將對企業投資具進一步的把握。

通常成為新股東，一般會有以下幾種模式。第一，現金購買新/舊股份，成為即時股東；第二，購買可換股債券，成為潛在股東；第三，買賣雙方股份置換，互相成為對方股東。三種方案之中，前兩種均需付出真金包銀去認購，成本相對較高，亦反映出買家對此項投資的信心相對較大。

6月份，特步國際（1368）宣佈向高瓴管理的GSUM IV發行總值5億元的可換股債券，特步國際當日股價急升超過兩成。（資料圖片）

策略股東入局三大種類

對於第一種模式，如果買家購買新股份，則反映出原有的股東仍希望持有一定比例的股份，同時，企業將獲得新增資金；如果買家購買舊股份，則反映原來的股東希望在現水平降低一定的持股份額，相對而言，信心較出售新股份稍為欠缺。同時，企業總資金體量保持不變。另一方面，買家購買股份是用溢價，還是折價，亦反映出買家對這筆投資的信心有多大。

對於第二種模式，投資者需要十分留意換股價水平。對於買家而言，由於有債券條款的保底保障，因此這筆投資可以說是只賺不賠，問題只是賺多賺少。但是對於一般投資者而言則完全不同，因為如果到換股期限，股票價格低於換股價時，買家就沒有誘因持有其股份並繼續成為股東，它會選擇收取債息離場。這是對企業、股價而言，均成為利淡消息。

對於第三種模式，而股份互換，則兩家企業均同時為買家及賣家，此種模式通常將兩家企業的發展、利益互相捆綁，或者互相借助對方，發揮協同效應。

因此，不同的交易模式，一方面反映出市場的信心有多大，第二方面亦會對被投資的企業產生不同的影響。投資者應根據交易協議或模式作進一步區分，才能更好理解市場對企業的價值判斷。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份