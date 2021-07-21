恒大債券遭中證登下調折算率　抵押價值被腰斬

中國恒大（3333）連日爆出多宗新聞，投資者對恒大債券信心驟降。據《彭博》報道指，中國證券登記結算將恒大旗下多隻債劵於回購市場的價值下調不足一半，多位交易員表示無法接受其作為協議回購質押品。

根據中國證券登記結算公司數據，「19恒大01」的標準券折算率最新為0.47（即是回購市場接受以面值47%的價格作為抵押），較今年4月時0.7左右的水平明顯回落，這反映出恒大債的持有人通過質押式回購進行融資的空間大幅壓縮；而「19恒大02」的折算率最新也降至0.49。

報道指，多位要求匿名的境外資金交易員稱，其所在機構已有一段時間不接受恒大債券作為回購交易的質押券。

「19恒大01」截至今日出稿，最新價在68元附近，而「19恒大01」則在73.94元附近。

在境內交易所市場進行質押式回購時，資金融入方通常需要把持有的信用債按折算率換成標準券，折算率由證券登記結算機構計算，調整折算率是防範回購業務風險的主要手段。據之前的文件，折算率調整會綜合考慮評級調整、信息披露情況及結算公司內部信評結果等因素。