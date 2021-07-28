國泰公布多名高層任命　劉凱詩獲委任為客運董事

國泰航空（0293）宣布多個高層人事安排，劉凱詩獲委任為客運董事，主理策劃及設計顧客旅遊體驗事宜，同時亦繼續管理客運商務範疇。

劉凱詩於過去兩年出任商務董事，負責公司客運業務的收益管理及銷售分銷，以及整體客、貨運機隊及網絡的規劃事宜。她於1999年加入國泰航空,曾於各商務部門擔任多個高層管理職位。

公司又指出，施愷民出任顧客時尚生活董事，主理新成立的「顧客時尚生活」業務團隊，負責發展國泰成為尊尚生活品牌，包括設定策略方針及落實方案、實現與顧客時尚生活相關業務的財務目標、以及進一步強化顧客關係。

施愷民曾於不同地區從事常客業務逾20年，於2018年加盟國泰航空集團，出任「亞洲萬里通」行政總裁，並於 2020 年擔任顧客關係及零售總經理。

方逸翔出任數碼及資訊科技董事

公司亦表示，方逸翔出任數碼及資訊科技董事，繼續主理資訊科技及數碼團隊,並與公司各部門合作推動領先業界的數碼策略，及進一步聚焦提升數碼及資訊科技轉型的項目。

方逸翔現為數碼及資訊科技總經理，負責集團的數碼轉型項目。他在1990年加入國泰航空，於資訊科技及電子商貿部門歷任多個管理職位。

國泰行政總裁鄧健榮表示，在期待航空業復蘇之際，新任命有助推動國泰航空集團實踐晉身為全球最傑出服務品牌之列的願景。