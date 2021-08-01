教育股已死？　愛拼才會贏！　保守型一律建議高息股｜鄭昆侖

筆者在7月初的文章明顯指出，7月份大可以不買ATMXJ等等人氣科網股，結果證明這是有效的建議。

當時的理由亦很簡單。在6月底以及7月初，坊間唱好騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）的，而且看好7月份港股的大有人在（即謂的六不絕就一定七翻身論據）。因此，只要不跟隨羊群，便是生存了。

結果顯然易見，7月份在港上市的科技股以至在美國上市的中概股，幾乎全軍盡墨。7月份恒生科指由8155.4點挫至6781.0點，累跌17%。故此，投資以及投機的重點並不是追逐人氣股，而是敢於與眾不同。

滴滴出行遭中國監管部門嚴打後，引致一輪科技股大崩盤。（路透社）

冰封三尺非一日之寒 科技股早已響警號

任何事情發生，都有其主要原因以及催化劑（Catalyst）。7月份科技股的大崩盤，主要是由滴滴出行（DIDI）事件，以及中國當局忽然宣佈監管民營教育企業所觸發。就舉幾乎最受累教育行業政策影響的新東方教育（9901）為例，整個7月份股價由64港元，下挫至16.8港元，累跌74%。

只不過，如果談到中概科技股的大跌市，其實要追蹤到今年3月份的對沖基金Archegos Capital爆煲而引發的中概科網股拋售潮。或許有人仍然認為外資投行因為自保原因而被迫拋售股份，但換一個角度，如果整個鬧劇是有人精心策劃，那麼就有可能是完全兩回事了，至少高盛（Goldman Sachs）跟大摩（Morgan Stanley）等美資大行在事件中並無蒙受明顯損失。

事實上，不少中概科網股已在2月17日見頂（不計早在2020年11月已見頂的領跌股阿里巴巴）。自2月17起，新東方教育從154.1港元跌至16.8港元（-89%）；騰訊（0700）從757.5港元跌至479港元（-37%）；美團（3690）從451.4港元跌至215港元 （-52%）；騰訊音樂（TME US）從26.6美元跌至10.6美元 （-60%）。

換句話說，整個中概科技股大跌浪的起步點，並非今年7月初才開始，而是今年2至3月作出預警的人並沒有太多。然而，直至股價累跌很多的時候，坊間才出現大量看淡的言論。

如果部份中概教育股連不能追求企業盈利的因素，也反映在股價上（已往由高位大挫80-95%），那麼更差的情況即使出現，相關股票也未會表現太差。至少，賭博投機的思路便是這樣子。相信最壞的情況可是當局要求相關教育企業永續停辦、又或者是針對過往幾年的盈利追收重稅。然而，按中央的套路，值得去罰錢的企業又豈止是內地教育企業呢？

華潤啤酒雖不受行業整治問題，但估值太貴未必有好表現。（視覺中國）

看似安全非安全 被指數剔出反而有防守力？

至於不太敢「火中取栗」的保守型投資者，亦可以尋求保守一些的策略。只不過，並不是所有看似安全的股份也十分安全。舉例說，即使享有穩定收入、又沒有涉行業整治問題，如啤酒釀製商華潤啤酒（0291），不過近一兩週表現不好。最大的風險應該是估值太貴，亦即太多投資者預期太多。

即使按現價58.15港元計算，華潤啤酒的市盈率已超過50倍、息率低於0.6%。一旦市場氣氛轉弱，像這類型人多擠迫的股份未必會太安全。

至於7月份表現較好的股份，反而是人人少講的高息股。都是一句，就當成股市會關閉好幾年，有能力穩定派息，而且息率夠高的股份便是好資產。由從6月30日起計，中電信（0728）從2.91港元升至3.16港元（+8.5%）；華潤電力（0836）從10.6港元升至13.38港元（+26.2%）。

華潤電力2019年已被剔出恒生指數，而中電信則在去年11月被剔出國企指數。真實的股價表現，跟是否留在指數之內，其實沒有太大關係。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師