滴滴螞蟻警世作用　阿里早已無運行　呢類企業悶聲發大財｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-07-11 09:01

上週市場內最大單的新聞，當然離不開滴滴事件以及相關的中概科技股遭拋售。不論是在香港還是在美國上市的中資科技股，亦無法獨善其身。

滴滴遭煞停在美上市

6月30日滴滴（DIDI US）在美國NYSE上市，而整個上市過程算是很低調。對於大多數投資者而言，如果不是近日中國當局下令將叫車服務滴滴出行的App從內地App Store下架，亦未必知道滴滴原來已經上市。

或者滴滴的高管以及主要股東在美國上市集資前已清楚明白在中國共產黨100週年慶典期間上市，有可能會引致不能預計的業務風險。據不少傳媒報道，中國當局一早已向滴滴表明不要在海外地點上市集資。至於這些消息是否只是事後孔明式的報道，亦不得而知。無論如何，從滴滴全面性下架亦可以推論事件的嚴重性。

或者不能夠將兩件事情相提並論，但是亦不能否定螞蟻集團（螞蟻金服）在2020年11月高調地上市遭叫停，以及今次滴滴以極為低調而且快速的方式在美國上市，兩者之間存在一些微妙的關連性。

滴滴剛在美股上市便遭到中國監管東局的審查。（AP）

阿里巴巴是ATMXJ中領跌股

今次的滴滴事件無疑會令中資科技股將來上市集資（尤其是在美國上市套現）的難度增加。由於不少科技股又或者是概念股缺乏可靠的經營現金流，因此上市集資成為原本投資者獲取現金的少數方法之一。

很多人一直以為阿里巴巴（9988）的問題是不難解決。只要合乎內地當局所設下的規則，不論是阿里巴巴又或者是關連公司否定螞蟻集團可以重新出發。即使是兩星期前（大約是6月底），當時仍有不少投資專家仍在唱好ATMXJ股份。

然而，之後發生的滴滴事件亦在指出這些人的想法可能是Too Simple，Sometimes Too Naive。

有幾點要值得留意。第一是螞蟻集團如果長時間不能夠上市集資，亦等同螞蟻集團所謂的高估值其實只是一個「有價冇市」的情況。至於阿里巴巴，沒有螞蟻集團上市的預期其實等同缺少重要的炒作的理由。再者，近日中國當局下令將滴滴下架意味住整治內地科網巨頭的手法，其實可以比坊間所想像的更為狠。

有一點可能大多數投資者未必認清，這便是阿里巴巴已成為了眾中資科網股之中的「領跌股」。阿里巴巴早在2020年11月3日（當日收市價: 299.8港元）見頂，直至今日幾乎可以說股價有反彈但沒有升浪（上周五收市價: 195.5港元）。由於其他大型科網股包括騰訊（0700）、小米（1810）幾乎一致在2021年2月中才見頂，因此可以說阿里巴巴的基本面因素特別的差而淪為領跌股。

阿里巴巴早在2020年11月3日（當日收市價: 299.8港元）見頂，直至今日幾乎可以說股價有反彈但沒有升浪（上周五收市價: 195.5港元）。（資料圖片）

若二手市場突消失 資產產生的現金流便尤其重要

螞蟻集團的案例其實亦指出一個很實際的投資現實，這便是投資者往往要留一個小心眼，假設任何投資有可能明天就變成螞蟻集團（亦即不能在市場內交易）。亦只有上市公司本身涉非常穩定的現金流、管理層願意將多出的現金資源派發為股息、而且買入資產所涉的息率偏高（4厘或以上）才算是有所保障。

值得留意，不少人認為是安全收息資產（例如REIT、銀行股），其實是涉偏高的行業週期風險。買入這些資產只是為了收息，未必是安全的做法。

上週科網股比較上波動。即使是不少內地投資者看好的招商銀行（3968）近期也在走弱。相對而言，近期比較上多資金流入的股份可能包括中電信（0728）。儘管電訊業務比較上沉悶，但是管理層近期承諾將派息比率由40%調高至60%便已經足夠了。再者，中電信是內地大型國企，因此不存在整個企業遭內地整治的可能性。近大半遭整治的新經濟股，幾乎全部都是民營企業（甚麼某某企業在中央有人脈關係、又或者是有黨員是某科企的投資者等等的鬼話，其實大可以不理會）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師