科技股陰霾密布　騰訊反彈乏力　鄭昆侖︰避監管風險可吼呢隻國企

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-07-12 20:47

近月中國科技行業屢受監管部門重錘打壓，多家科技巨頭無一倖免，面臨各種規管及懲罰，令市場人士信心大減。其中有「ATM」之稱的阿里（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）已跑輸大市，股價均跌破250天平均線，今年已經分別累跌3.2%至15%。分析師認為，「ATM」估值雖回落不少，惟目前非買入時機，反建議投資者留意監管風險較低的中資電信板塊。

繼阿里巴巴早前因違反中國《反壟斷法》被罰款巨額182億元人民幣、美團又因「二選一」及「大數據殺熟」被規範後，監管陰霾漸漸籠罩「股王」騰訊，旗下虎牙、鬥魚被禁止合併，而騰訊音樂今日據報遭勒令放棄獨家版權。

種種監管事件，令龍頭科技股表現低迷，累恒生科技指數創出今年新低。恒生科技指數於去年7月推出，起始為6918點，今年2月18日一度高見11001點。惟隨著一眾科網巨頭受打壓，科技指數見頂後持續回落，日前低見7152黠，創今年盤中新低。今日收報7514點，距離高位11001點仍累跌逾三成。

内地資金對ATM較為審慎

善恆證券策略師鄭昆侖表示，内地收緊對科企監管是大趨勢，因為現時有幾間民營企業掌握了大數據，内地政府會對於這些企業有保留，有機會加大力度實施管制政策。但這些巨企未必會如被美國反壟斷法制裁而拆分幾間公司的AT&T般發展，惟現時尚在觀望階段。「正如阿里巴巴旗下的金融服務借唄，其以金融科技為名，放貸為實，增加了國家尤其在貸款方面的系統性風險，因此上年11月收緊了有關網路貸款的政策，導致股價暴瀉。」

去年11月内地收緊了有關網路貸款的政策，導致阿里巴巴股價暴瀉。

此外，内地網信辦近期收緊中概股赴美上市的監管， 鄭昆侖認為主力都是打擊中國民營企業如阿里巴巴、騰訊、滴滴（DIDI）等，認為中國在暗示有一定規模的企業不要赴海外上市，「那些赴美上市的公司雖然有賺錢，但業務仍在擴展階段，現金流和盈利能力未必很佳，主要依靠用戶量去獲得香港或美國市場比較高的估值。如果市場認為公司未必能夠在海外上市，會對整個板塊有負面影響。」

中央早前表示，今年會強化重點領域反壟斷執法，阿里、騰訊於7月7日同告遭殃，雙雙分別被罰款300萬及250萬元。 鄭昆侖指罰款額雖小，惟事件的氣氛及信息激發市場對公司有保留，騰訊、阿里巴巴、富途等在美國均有抛售情況。「市場早前預計可能中國的監管行動暫時告一段落，因此6月底時不少投資者認為是購入時機，但原來還未完結，因此投資者看法趨向較為保守。」

他又指出，内地資金對於ATM比較審慎轉以投放其他板塊，如早前汽車、體育用品股票等。以今天的資金流向統計，經滬深港通的南向資金，騰訊被主力抛售，合共錄得16.5億元的資金淨流出；而吉利汽車（0175）則錄得5.6億元的資金淨流入。

現時不建議買騰訊

他表示，雖然不少投資者認為騰訊及阿里巴巴現時估值不貴，但未知會否再度迎來罰款，因此兩間企業旗下的子公司估值均向下走。「富途、騰訊音樂由3月起下跌，其估值也隨之下跌。而騰訊旗下不論有沒有上市的子公司估值均會受影響，而以往帶來投資重估收益的子公司，因富途、騰訊音樂的估值下降，令騰訊亦受到投資重估的損失，大家對合理價值開始有保守預測，因此現時不是很建議投資者買入。」

鄭昆侖表示投資者可以留意中國電信（0728）。

至於被問及目前可以留意的股份時，鄭昆侖表示投資者可以留意中國電信（0728），「管理層6月底宣布派息比率由40%提高至60%，加上即使内部有管治失當，政府最多都是撤換相關管理層，對企業來説不會有很大影響。」他表示假如部分科企國有化後，對於長期發展未必是壞事。