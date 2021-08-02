洪龍荃：下半年審慎樂觀 醫療消費新經濟仍睇好 | 直播重溫

洪龍荃先生受邀參與巨子ICON「2021投資決勝下半場」節目訪問，分析港股下半年焦點板塊及投資心得。 即刻睇片做筆記喇！



美股可能是「虛胖」 舊經濟股較新經濟更「吃香」

港股上半年累升約1600點，或5.86%, 但相比起美股標普500累積上漲14%，及A股創業板大升17%相比，還是較為遜色。雖然本港疫情逐步受到控制，經濟開始復甦，但港股股市仍然波動較大。洪龍荃先生表示，港股表現疲軟可能有兩個原因，一是南下資金減少，中央放水收緊；二是形形色色的政策，如反壟斷等，容易影響市場信心。

回顧上半年，航運、體育用品大升，新經濟反而下跌兼沒有什麼起色。航運股如中遠海控（1919）、東方海外（0316）累升逾一倍，增長喜人，洪龍荃解釋背後原因，雖然航運成本上升，但疫情下對於貨物需求有增無減，背後業務有支持。 而體育用品，如李寧（2331）、特步（1368）等體育用品股的增長，在疫情的大環境下更是容易理解。但新經濟股已經大升一段時間，如美團（3690）2020年升幅達兩倍有多，適當回調也在預想之中。 當投資者覺得這些新經濟股“貴左”的時候，掉頭回購傳統經濟股，反而可以一定程度上減少「泡沫」，令市場更健康。新經濟股要維持升勢，就要睇下業績「成績單」再做打算。

洪先生再講到，雖然美股表現不俗，但是否真的「強勢」應該仔細拆分。如美股今年的增長集中在傳統大型公司，如Google、Facebook等。但舊年反而是整體上升。今年增長只是「表面上強」。

態度審慎樂觀 備好彈藥準備「趁低吸納」

說到對下半年的部署，洪先生表示今年的主線態度是謹慎樂觀。過去很長一段時間在滿倉操作，但是今年較早些有維持20%左右現金，希望能夠在市場回落時有資本吸納處於低位的股票。當問及對恆指今年表現的預測時，他坦言兩萬六至兩萬七千點較為適宜，加上疫情較為受控，政府都希望經濟快復甦，相信市場貨量充足。 但是短期不要期望會有北水「大水猛灌」，因看不到內地有這個考慮。

且他補充道，政策風險不單只存在中國，新政策頒布時，要再分析長遠來看，對行業影響是好是壞。 比如最近頒布的收緊醫療行業臨床研究的政策，長期來看有利於促進行業內良性競爭，優質企業更容易「跑出」。但是「雙減」的教育政策，就對教育培訓行業中公司是「毀滅性打擊」。

醫療、消費仍看好 騰訊長線上望800元

講起港股2021下半年焦點板塊，洪龍荃先生表示仍繼續看好醫療、新經濟及消費，集中在當中再尋找優質企業。

醫療板塊中他再細看三個領域，創新藥、醫療器械及藥物研發（CRO）行業。 創新藥頭部企業，比如信達生物（1801），百濟神州（6160）仍繼續看好。醫療器械在港股「不做他選」，首選微創醫療（0853）因其市值仍在不斷發展。 港股CRO板塊來說，雖然國內有一些政策收緊臨床測試，反而政策鼓勵頭部企業跑出，藥明生物（2269）長期睇好。

看回新經濟股，「最快的時候」是否已經過去？ 長遠來睇，他認為反壟斷法對整體行業是有正面影響，消費者亦不必“二選一”。但當然短線來看，股價就比較難看小小。騰訊及阿里巴巴更是處於風眼之中。以騰訊為例，股價已經跌至上年較低位置，下年則可以上望800、900蚊左右。

消費行業中則相中豪華汽車經銷業務。如 中升控股（0881）及 美東汽車（1268）。疫情後奢侈品銷量上升理想。體育行業都會看高一線，因長遠大家更注重運動保健，運動用品仍有市場需求。但是今年已經升了不少，如看好長線再考慮買入。

「反壟斷」並非中國特色 投資前要多看基本面

作為踐行資產配置的投資人，市場快速變動情況下，他建議投資者分散投資，最少都配置兩至三個板塊，就算下跌都「冇咁痛」。而選股時則要多看企業的基本面，及做好較為長線考慮。

另外，因港股受多個市場影響，投資港股時都要考慮中央思維，了解下內地情況。就「反壟斷」政策的影響，亦可以參考美國的反壟斷進程。反壟斷不是中國特色，美國如微軟都面對過大型反壟斷訴訟，但他們都能夠在較短的時間處理。反觀騰訊及阿里巴巴，對企業短時間內股價打擊大，但實際上對於其基本面未必影響很大，要考慮清楚。