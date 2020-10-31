專訪｜財息兼收成過去式 　簡志健、洪龍荃教如何提早發掘增長股

「宅經濟」和「疫經濟」興起，以科技、醫藥、消費為首的增長股今年大幅跑贏市場，雖然估值已很誇張，但並非代表市場沒有新機會。中原資產管理投資總監簡志健（Michael）和洪龍荃（Larry）接受《香港01》專訪，大談發掘增長股的過程和貼士，他們認為市場的投資風格已經改變，需要改變投資思維，追上時代步伐。

尋增長股 必須擺脫舊經濟思維

一起創立投資品牌「博立」，為客戶管理投資組合的簡志健和洪龍荃，擅長於分析和發掘增長股，作中長線投資，旗下基金今年大幅跑贏大市，殊不簡單。基於股票市場的投資風格出現轉變，二人出版《瞄準新世代增長股》一書，與讀者分享如何發掘增長股，及其估值方法和投資價值等。

二人強調，要發掘新世代增長股，必須擺脫舊經濟思維。簡志健說，以往投資者鍾情公用股和房托「財息兼收」，但本地經濟自去年轉差，這些公司難再維持派息，估值相應調低，股價遭雙重打擊，然而，投資者卻往往期望公司能重覆以往的增長故事，堅持舊有投資方法，以至蒙受損失。

他以滙豐（0005）和恒生（0011）身處的銀行業為例，行業環境已經轉變，不止要與同業競爭，還要面對虛擬銀行的挑戰，這些互聯網新興對手的服務愈來愈多，令銀行的業績和股價都很難做好。他認為，市場取向已轉向增長型股票，「不是以前慢慢增長，而是很高增長、確定性好高的股票」。

（左起）中原資產管理投資總監簡志健和洪龍荃出版《瞄準新世代增長股》一書，與讀者分享如何發掘增長股。（區嘉俊攝）

增長型公司「永不停步」

兩人聚焦的三大範疇，是增長股常見板塊，包括新經濟、大消費及大醫療，今年表現非常亮麗。問到投資者最關注的，應該如何提早發掘增長股，洪龍荃回答：「開頭會先想甚麼行業有增長前景，潛在市場（TAM，Total Addressable Market）有幾多，增長快的行業，找贏家相對更容易，然後結合公司自身質素，公司文化，和管理層的能力」。

就如頤海國際（1579），兩人管理的博立投資組合在10至20元水平開始吸納，今年9月一度高見134.1元，2016年7月以3.3元招股價上市以來升幅高達數十倍，市值晉身千億元俱樂部。頤海是海底撈（6862）的火鍋底料供應商，產品劃分為火鍋底料、中式複合調味料和方便速食。

看好頤海火鍋「賽道」

洪龍荃說，看好頤海背靠海底撈品牌，而火鍋是龐大市場，複合調味品和即食食品等的「賽道」巨大，「以前父母年代識煮，現在我去超市都是買一包醬。大家講求速度、快捷方便」。其二是看好頤海的公司文化有海底撈影子，如員工激勵機制，鼓勵員工提出新產品，「可以同管理層講，管理層覺得可以，便去試行生產，如果生產成功和大賣，員工可終身享受收益。這些東西令公司競爭力好強，解釋為何可以不斷推陳出新」。

頤海股價大升，部分是因為明星產品自熱小火鍋的熱銷，洪龍荃指，頤海的自熱小火鍋熱賣，收入佔比近20%，但頤海管理層沒有只想著固守護城河，「諗住產品愈賣愈好，持續長時間，是不現實的，因消費者市場會變，會有新競爭對手出現。公司特別在不是諗現在有甚麼，而是不斷諗如何增加新產品，豐富產品線。頤海將在泰國設廠，在美國又與生產商合作，是我們想找的永不停步的增長型公司。」

兩人看好頤海的火鍋賽道。（資料圖片）

管理層往績 預測成功率

簡志健補充，要提早發掘增長股，可透過觀察身邊的事，多閱讀，「自熱小火鍋興起的話，如何興起？有好多免費資訊，不斷去探索，慢慢會愈來愈深入，例如行業數據、用家評價，層層遞進，慢慢建立信心。」此外，可關注管理層如何創造價值，如美團（3690）CEO王興在商業上成功，是因為懂得走位，創造不同價值，除了外賣業務、旅遊，現在又推出美團買菜，同時繼續想如何提高外賣效率，「不斷創造價值的管理層，就算一門業務增長放慢，亦可創造另一門生意，令公司引擎保持」。

護城河尚可判斷，但一般投資者又如何觀察管理層？洪龍荃說，隨科技進步，普通投資者與機構投資者掌握的訊息，就算有部分差別，差別性與10年前已差很遠，因網上有多元化資訊，關鍵是投資者有否付出相應時間，用作研究公司，而非看股價走動，「美團點樣走出來？點解一千個人做團購，唯獨王興成功？點解最後買到大眾點評？透過分析管理層過去做的每一個行動，幫助往後預測未來做一樣新的東西時，成功機率有幾多」。

市場風向難捉 聚焦盈利增長

不過，增長股市盈率動輒逾百倍，如何確保買入後有足夠安全邊際？洪龍荃說，買股票最理想的情況是「戴維斯雙擊」（享受每股盈利和估值提升），目前，個別公司估值的確已不便宜，惟估值取決市場風向，非投資者能控制，因此，他們一直只關注公司盈利增長、業務發展有否達到原先期望，揀選中長期有生命力的公司。他舉例，騰訊（0700）市盈率不會突然提升至60倍，升浪持續多年，主要由每股盈利推動。

簡志健亦指，很難預算市場給予的估值水平，惟假設市場調低了一家公司的估值，股價或在初期下跌，但只要該公司保持盈利高增長，投資者長遠仍能享受股價升幅，而這正是尋找高增長公司的原因。