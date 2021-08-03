港燈中期可供分派收入按年持平　每股份合訂單位派15.94仙

港燈（2638）公布截至今年6月底止中期業績，可供分派收入為14.08億元，按年持平，每股份合訂單位中期分派為15.94仙。

港燈指出期內收入52.49億元，按年增長9.4%，經營溢利為21.48億元，按年增加22.5%。公司又指出，期內未計息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為36.4億元，按年增加12.3%，股份合訂單位持有人應佔未經審核溢利為8.8億元，增加8.5%。

港燈主席霍建寧指出，由於今年4﹑5月天氣較炎熱，加上經濟慢慢走出2019冠狀病毒疫情陰霾，售電量較上半年增加1.9%。他又指出港燈採取主動積極和有系統措施，持續保養和提升輸配電網絡，確保能為客戶提供高效率和無間斷電力供應。

霍建寧表示，為減輕疫情對中小企和基層家庭的影響，港燈在今年進一步擴大紓緩措施和節能項目適用範圍，「智惜用電關懷基金」現時可供更多界別及場所申請資助，用以更換及添置節能電器。一系列紓緩措施連同派發飲食券，涉及2,400萬元，預料今年可惠及500間中小企及超過4萬個基層家庭。

霍建寧表示，儘管面對各種挑戰，港燈仍專心致志，為實現政府於2050年前達到碳中和目標努力不懈。除繼續落實發展計劃，港燈亦就建議中在南丫西南水域興建離岸風場計劃，研究擴大容量可行性，亦會在合適變電站天台增設太陽能發電系統。