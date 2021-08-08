比亞迪與寧德時代　兩大鋰電池死敵　傳捲與Tesla三角戀｜伽羅華

今年內地接連出台政策要團滅教育板塊，一隻南方教育股票基金（003956）於過去三個月單位淨值報價卻大升36.13%，這隻標榜教育主題的基金前十大重倉股其實早已是新能源股份，最重倉的是深圳股王寧德時代（佔9.2%），這「奇葩」現象正好反映內地新能源板塊的超人氣熱度。

寧德時代最為人熟悉的是它為特斯拉（Tesla）三大鋰電池供應商之一，作為首家市值破萬值的創業板公司，公司今年上半年股價累升55%，上周股價盤中曾高見582元人民幣，市值攀升至13,500億元人民幣（約1,450億美元），但其後卻反覆回落至周五收543.88元人民幣，走勢耐人尋味，期間頭號對手比亞迪A股股價則勢如破竹，該股上半年同樣累升56%，上周三更高見308元人民幣，市值攀上1,360億美元高位，繼特斯拉（Tesla）、豐田及大眾汽車後成為全球第四大車企。

寧德時今年股價表現強勁，上半年升逾50%。﹙路透社﹚

兩家公司股價此起彼落，或許與一宗電動車界未經證實的傳聞有關。據內地媒體報道，比亞迪即將在明年第二季度向Tesla供應「刀片電池」，目前搭載刀片電池的Tesla車款正由其上海生產線進行研發與製造組裝，並進入C樣測試階段。C樣測試是指將量產用的模具作為工藝和生產試驗的驗證。正因為Tesla與比亞迪均未有對傳聞否認，令市場對Tesla車款會否引入刀片電池留有懸念。

比亞迪爭寵 Tesla引入刀片電池有懸念

雖然市場視兩家公司為動力鋰電池市場的競爭對手，但兩者業務結構並不相同。按照2020年度營收分布比較，寧德時代主營鋰電池產銷業務，去年度此分部佔總營收比例達78.4%，其他如鋰電材料及儲能系統分別佔6.81%及3.86%，鋰電池產銷於內地市佔率略低於五成。相對寧德時代，比亞迪業務範圍覆蓋更均衡，汽車產銷業務、手機制造業務、以及二次充電和光伏產品分別佔總營收46.8%、40.7%及12.2%。

今年6月，寧德時代與Tesla同意將供應商協議延長至2025年底，與舊協議不同，新協議合作範圍不限於中國內地，隨着Tesla於內地以至歐美等全球生產線布局不斷擴張，寧德時代業務前景亮麗，是融資擴產、大展拳腳的好時機，隨後公司亦透露擬於上海新建一座大型電池廠。而且Tesla並非寧德時代唯一客戶，公司亦為德國寶馬、大眾和戴姆勒、以及中國蔚來、小鵬和理想汽車供應鋰電池，上述車廠近期銷售增長均創高位，確保寧德時代未來一年業務的高速增長。

在獲得全球最大電動車企Tesla的加持，寧德用七年時間後來居上超越比亞迪，成為全球動力鋰電池裝機量最大企業，業務前景一片坦途，但比亞迪的刀片電池似乎是公司有力向寧德時代分一杯羹的秘密武器。

市傳比亞迪即將在明年第二季度向Tesla供應「刀片電池」。﹙路透社﹚

7年間超越比亞迪 寧德成全球鋰電池龍頭

在開發鋰電池的技術上，寧德時代與比亞迪沿著不同路徑進發。寧德時代專攻能量密度高的三元鋰電池，因使用鋰再加上三種金屬元素為電池正極材料，故統稱三元鋰電池。比亞迪則走意念創新一途，將安全度高、但能量密度稍差的磷酸鐵鋰電池發展為刀片電池形狀，刀片結構可以大幅提高電池體積利用率，在有限的汽車空間內安裝更多的電池，冀在續航里程上能夠匹敵三元鋰電池。

據比亞迪稱，在進行釘刺測試時，刀片電池被刺穿後既不冒煙也不冒火，其表面溫度僅達到30至60°C。在相同條件下，三元鋰電池超過500°C並劇烈燃燒。這意味著配備刀片電池的電動汽車不會著火。

由於磷酸鐵鋰電池不含鎳和鈷，成本大幅降低，但能量密度也比三元鋰電池來的低，搭載這款電池的電動車早年在測試陡坡路亦有困難，連Tesla掌舵人馬斯克（Elon Ｍusk）當初對引入磷酸鐵鋰電池的興趣不大，甚至公開表態看淡這款電池的技術前景。然而，隨着刀片電池面世，相信馬斯克已重新審視這項新技術的價值，即使Tesla未落實會否使用這款安全且成本低企的鋰電池，但這款具創新意念的鋰電池似乎頗為適合Tesla的大眾化車款Model 3。

Tesla上月在內地正式將Model Y標準續航版，續航里程525公里，最高時速217公里，售價27.6萬元人民幣，相較長續航版低7萬元，基於價格策略，Tesla於7月底下調Model 3標準續航升級版至23.6萬元人民幣（3.8萬美元），令Model 3成為內地最具競爭力的車款之一。

比亞迪首席執行官王傳福早前曾預計，至2030年新的電動車銷量將佔中國市場的七成。﹙資料圖片﹚

連番降價 Model 3成內地最具競爭車款

馬斯克去年電池日擬揚言，擬在未來三年推出2.5萬美元Model 3，又稱未來五年希望達到年產1,000萬輛電動車的能力，要供應如此數量的Model 3或Y，需要年產總能量770吉瓦時，吉瓦時指100萬千瓦時的鋰電池，若再加上耗電10倍於Model Y的半掛式卡車（Semi Truck）以及耗電多一倍的超級轎車Model S/X，Tesla未來五年的鋰電池年產能需要達到1,000吉瓦時，而Tesla目標是到2030年能夠生產3,000吉瓦時。

馬斯克曾預計，若將現時全球所有汽車電氣化，需要鋰電池能量10,000吉瓦時才能滿足，所以他要在2030年達到3,000吉瓦時的鋰電池產能，即要豪取全球三成電動車市場，其稱霸雄心昭然若揭。

比亞迪首席執行官王傳福早前曾預計，至2030年新的電動車銷量將佔中國市場的七成。作為全球最大電動車市場，Tesla具高性價的Model 3/Y車款將成為衝擊內地市場的中堅力量。為了實現馬斯克量產價值僅2.5萬美元Model 3的夢想，搭載低成本的刀片電池更是Tesla打開內地龐大電動車市場的關鍵。若要單靠Tesla目前鋰電池產能擴展進度已不能滿足要求，這或許是Tesla在寧德時代以外，物色更多合作拍檔的最大誘因。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華