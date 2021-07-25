摩通囤現金　高盛偷步沽　誰是美股最佳策略｜伽羅華

「這是最美好的時代，也是最差勁的時代」，以這兩句《雙城記》引言來形容當今股市最貼切不過。美股經歷了上周一的洗倉潮後，乘著美企進入業績期，令美股逐步回穩，三大指數於周五齊齊創新高，道指更首次收於35000點樓上。反之，受教育股慘案拖累，中概股繼續尋底，騰訊ADR跌穿520港元，美股阿里巴巴下試200港元關，美股與中概股表現形成強烈反差。

投資中概股的巨大風險來自中美監管體系的雙重夾擊，但從目前事態發展來看，中國監管政策的不確定性、以及執行力弱和手法粗疏，對中概股的傷害更大。

《彭博》周五﹙23日﹚引述消息指，中國正考慮要求提供學校課程輔導的機構轉型為非營利組織，意味上市公司或不再被允許投資或收購教授學校科目的教育公司，外國資本也將禁止進入該行業。雖然有關內容是來自一份網傳文件，而且是作為當局制定政策的備案，但已觸發整個教育板塊集體崩盤，足見市場對投資中概股的信心如何虛怯。到了周六晚，消息獲證實，中共中央辦公廳、國務院辦公廳出台《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，這份「雙減」文件，大大收緊「校外學科培訓」監管，明言不得上市融資，要登記為非營利性機構。

回說本周美股表現，受上周初受Delta變種病毒確診飆升影響，市場擔心美國經濟復甦的步伐，導致周一美股暴跌，但早前多家大型銀行的樂觀季報表現，以及經濟復甦跡象，開始提振市場的風險胃納，令不安的市場情緒冷靜下來，增長股及價值股於本周大部分時間表現反覆靠穩。

上周五（23日）美股再創新高，交易員眼神説明一切。（美聯社）

美企進入超級業績周 美股勢波動

展望未來一周，多家超大型科技股季績財報陸續登場，包括Tesla、蘋果公司、Amazon、微軟、Facebook及Google母企Alphabet等。另外，三大支付商Visa、PayPal及Mastercard，與藥股輝瑞、Merck及AstraZeneca均在本周公布季績，究竟本周美股會乘亮麗業績更上一層樓，還是見光死借勢回調，大家可拭目以待。

整體而言，已公布的銀行股季績表現較市場預期稍優，但令人感興趣的不是其業績表現，而是這些金融巨頭對未來投資市場的看法，以及如何進行資產配置。

摩根大通是美國銀行界的龍頭，該行主席兼首席執行官戴蒙也是華爾街少數具有影響力的大行主管，而他對投資市場看法最審慎。值得一提的是，在戴蒙的審慎理財管理下，去年摩通業績表現為美國四大銀行之首，全年度資本回報率（ROA）0.9％，優於美銀的0.7％、富國的0.2％及花旗的0.5％，ROA通常拿來計算銀行和金融控股公司等負債比例高的行業。

美國為抗疫推出大型經濟救助措施，導致聯儲局的資產負債規模超逾7萬億美元，面對金融市場游資充斥，摩通的對策是「囤積現金」。

摩通囤積現金900億美元 伺機低撈美債

戴蒙6月表示，總有一天大家會知道該行囤積現金是否正確舉措。戴蒙在本月季績簡報會時重申繼續保留現金，而不是將其投資於美國國債、資產抵押或貸款擔保等債券資產上。根據摩通季報顯示，其現金收益為0.06%，而其證券（以債券為主）收益為1.31%，明顯高於現金存款，該行季內在聯儲局和其他銀行的平均存款餘額增加896億美元﹙約6,988億港元﹚，但投資證券僅增加26億美元。

摩通於今年上半年對市場審慎取態，並非單純的防守，而是等待更佳時機入市。他認為美國下半年經濟增長可能比以往任何時候都強勁，一旦強勁的經濟增長啟動，並推高通脹和利率，該行將伺機購買收益率更高的證券。這裏所指的證券主要是主權債、資產抵押或貸款擔保等債券資產。

戴蒙預測，10年期美債收益率可能攀升至3%。聽來與最近債價走勢風馬牛不相及，10年期美債收益率於3月曾高見1.75%，近日卻一度跌穿1.2%。儘管如此，但只要未來通脹率仍處於高水平，債價回落、債息攀升只是時間問題。

聯儲局主席鮑威爾近期提到，局方將貫徹2%的通脹目標，並且會在一段時間後才能收緊貨幣政策。（資料圖片）

聯儲局主席鮑威爾近期提到，局方將貫徹2%的通脹目標，並且會在一段時間後才能收緊貨幣政策。根據6月聯邦公開市場委員會（FOMC）議息紀錄，預計今年通脹將攀升至3.4%，然後在明年回落至2.1%，仍高於局方的長期通脹目標。

美國6月消費物價指數（CPI）按年上升5.4%，連續三個月通脹按年增速高於4%，扣除食品及能源的核心CPI按年上升4.5%，兩者均遠遠高於市場預期。鮑威爾曾派定心丸指，通脹高企只是疫後經濟活動重啟下的暫時現象。亦有分析指通脹短期內爆升是供應鏈失衡，導致物流成本激增，以及廠家因囤積庫存而搶高原料價格，這些因素都會在稍後時間有所紓緩。

美銀被動式投資 高盛偷步沽或平衡風險

儘管今年第二季美股受小老虎基金Archegos爆倉的衝擊，令多家歐日投行錄得巨虧，但美資行高盛、摩根士丹利及美銀因及時清倉而倖免損失，隨着美股近日屢創新高，投資銀行普遍關注市場流動性風險，特別是當聯儲局收緊貨幣政策時，要確保客戶能收回存款而準備足夠流動性，並防止因購買證券價值下降而對監管資本造成衝擊。

全球投行一哥高盛近日展示其上半年股票投資組合的持倉變動情況，顯示該行期間拋售價值55億美元的股票，無巧不成話，重覆上次金融危機前的操作。

今年初高盛的股票投資組合起始值200億美元，半年內市值增長50億美元，期內計入買入股票15億美元和拋售55億美元後，凈拋售40億美元股票，截止二季度末，股票投資組合總市值210美元，看來更像一位投資老手平衡投資風險的操作。

相比之下，另一家巨頭美銀（BAC）投資取態最為被動，季內該行現金存款增加800億美元，但同時增持總值1,073億美元的證券資產，導致季內現金減少310億美元。美銀首席執行官Brian Moynihan在季績簡報會稱，既然季內激增800億美元現金，他不是要計算及押注入市時機（We're not timing the market or betting）。

不願計算及押注入市時機，只想按市況順勢而行，這可能是大多數個人投資者的投資策略，但對金融巨頭而言，更需要作長遠部署，摩通及高盛當然是金融市場身經一戰的操盤手。

【財經專欄】大談漫盤．伽羅華