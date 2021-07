摩通囤現金　高盛偷步沽　誰是美股最佳策略｜伽羅華

「這是最美好的時代,也是最差勁的時代」,以這兩句《雙城記》引言來形容當今股市最貼切不過。美股經歷了上周一的洗倉潮後,乘著美企進入業績期,令美股逐步回穩,三大指數於周五齊齊創新高,道指更首次收於35000點樓上。反之,受教育股慘案拖累,中概股繼續尋底,騰訊ADR跌穿520港元,美股阿里巴巴下試200港元關,美股與中概股表現形成強烈反差。

投資中概股的巨大風險來自中美監管體系的雙重夾擊,但從目前事態發展來看,中國監管政策的不確定性、以及執行力弱和手法粗疏,對中概股的傷害更大。

《彭博》周五﹙23日﹚引述消息指,中國正考慮要求提供學校課程輔導的機構轉型為非營利組織,意味上市公司或不再被允許投資或收購教授學校科目的教育公司,外國資本也將禁止進入該行業。雖然有關內容是來自一份網傳文件,而且是作為當局制定政策的備案,但已觸發整個教育板塊集體崩盤,足見市場對投資中概股的信心如何虛怯。到了周六晚,消息獲證實,中共中央辦公廳、國務院辦公廳出台《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,這份「雙減」文件,大大收緊「校外學科培訓」監管,明言不得上市融資,要登記為非營利性機構。

回說本周美股表現,受上周初受Delta變種病毒確診飆升影響,市場擔心美國經濟復甦的步伐,導致周一美股暴跌,但早前多家大型銀行的樂觀季報表現,以及經濟復甦跡象,開始提振市場的風險胃納,令不安的市場情緒冷靜下來,增長股及價值股於本周大部分時間表現反覆靠穩。

美企進入超級業績周 美股勢波動

展望未來一周,多家超大型科技股季績財報陸續登場,包括Tesla、蘋果公司、Amazon、微軟、Facebook及Google母企Alphabet等。另外,三大支付商Visa、PayPal及Mastercard,與藥股輝瑞、Merck及AstraZeneca均在本周公布季績,究竟本周美股會乘亮麗業績更上一層樓,還是見光死借勢回調,大家可拭目以待。

整體而言,已公布的銀行股季績表現較市場預期稍優,但令人感興趣的不是其業績表現,而是這些金融巨頭對未來投資市場的看法,以及如何進行資產配置。

摩根大通是美國銀行界的龍頭,該行主席兼首席執行官戴蒙也是華爾街少數具有影響力的大行主管,而他對投資市場看法最審慎。值得一提的是,在戴蒙的審慎理財管理下,去年摩通業績表現為美國四大銀行之首,全年度資本回報率(ROA)0.9%,優於美銀的0.7%、富國的0.2%及花旗的0.5%,ROA通常拿來計算銀行和金融控股公司等負債比例高的行業。

美國為抗疫推出大型經濟救助措施,導致聯儲局的資產負債規模超逾7萬億美元,面對金融市場游資充斥,摩通的對策是「囤積現金」。

摩通囤積現金900億美元 伺機低撈美債

戴蒙6月表示,總有一天大家會知道該行囤積現金是否正確舉措。戴蒙在本月季績簡報會時重申繼續保留現金,而不是將其投資於美國國債、資產抵押或貸款擔保等債券資產上。根據摩通季報顯示,其現金收益為0.06%,而其證券(以債券為主)收益為1.31%,明顯高於現金存款,該行季內在聯儲局和其他銀行的平均存款餘額增加896億美元﹙約6,988億港元﹚,但投資證券僅增加26億美元。

摩通於今年上半年對市場審慎取態,並非單純的防守,而是等待更佳時機入市。他認為美國下半年經濟增長可能比以往任何時候都強勁,一旦強勁的經濟增長啟動,並推高通脹和利率,該行將伺機購買收益率更高的證券。這裏所指的證券主要是主權債、資產抵押或貸款擔保等債券資產。

戴蒙預測,10年期美債收益率可能攀升至3%。聽來與最近債價走勢風馬牛不相及,10年期美債收益率於3月曾高見1.75%,近日卻一度跌穿1.2%。儘管如此,但只要未來通脹率仍處於高水平,債價回落、債息攀升只是時間問題。

聯儲局主席鮑威爾近期提到,局方將貫徹2%的通脹目標,並且會在一段時間後才能收緊貨幣政策。(資料圖片)

聯儲局主席鮑威爾近期提到,局方將貫徹2%的通脹目標,並且會在一段時間後才能收緊貨幣政策。根據6月聯邦公開市場委員會(FOMC)議息紀錄,預計今年通脹將攀升至3.4%,然後在明年回落至2.1%,仍高於局方的長期通脹目標。

美國6月消費物價指數(CPI)按年上升5.4%,連續三個月通脹按年增速高於4%,扣除食品及能源的核心CPI按年上升4.5%,兩者均遠遠高於市場預期。鮑威爾曾派定心丸指,通脹高企只是疫後經濟活動重啟下的暫時現象。亦有分析指通脹短期內爆升是供應鏈失衡,導致物流成本激增,以及廠家因囤積庫存而搶高原料價格,這些因素都會在稍後時間有所紓緩。

美銀被動式投資 高盛偷步沽或平衡風險

儘管今年第二季美股受小老虎基金Archegos爆倉的衝擊,令多家歐日投行錄得巨虧,但美資行高盛、摩根士丹利及美銀因及時清倉而倖免損失,隨着美股近日屢創新高,投資銀行普遍關注市場流動性風險,特別是當聯儲局收緊貨幣政策時,要確保客戶能收回存款而準備足夠流動性,並防止因購買證券價值下降而對監管資本造成衝擊。

全球投行一哥高盛近日展示其上半年股票投資組合的持倉變動情況,顯示該行期間拋售價值55億美元的股票,無巧不成話,重覆上次金融危機前的操作。

今年初高盛的股票投資組合起始值200億美元,半年內市值增長50億美元,期內計入買入股票15億美元和拋售55億美元後,凈拋售40億美元股票,截止二季度末,股票投資組合總市值210美元,看來更像一位投資老手平衡投資風險的操作。

相比之下,另一家巨頭美銀(BAC)投資取態最為被動,季內該行現金存款增加800億美元,但同時增持總值1,073億美元的證券資產,導致季內現金減少310億美元。美銀首席執行官Brian Moynihan在季績簡報會稱,既然季內激增800億美元現金,他不是要計算及押注入市時機(We're not timing the market or betting)。

不願計算及押注入市時機,只想按市況順勢而行,這可能是大多數個人投資者的投資策略,但對金融巨頭而言,更需要作長遠部署,摩通及高盛當然是金融市場身經一戰的操盤手。

【財經專欄】大談漫盤.伽羅華