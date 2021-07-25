快手苦主解鎖　全靠這個投資法寶！　恒大實戰案例全曝光｜林子傑

上周一篇關於快手﹙1024﹚的文章引起了眾多讀者的反饋和迴響，似乎不少投資者都在快手這隻股票上有類似的痛苦經驗。今天就和大家分析如何解鎖困境。

首重風險管理 嚴控注碼

據筆者多年觀察，投資者能否長期跑贏大市，看的是其控制投資注碼（Position Sizing）的能力。幾乎所有被市場淘汰的投資者，都是因為槓桿過大或未能控制投資注碼而導致的。始終，投資市場突發事件太多，即便老練的投資者能自律地止蝕，有時都會因為市場的急速下跌、流動性不足、券商突然調節孖展比例或更極端的股份突然停牌，而變得非常被動。

在無法預見市場突變的前提下，只要投資夠分散，且能在入市前，就有效地控制每單投資的注碼，投資者就能有效控制損失規模和規避風險，而此能力在高風險投資上尤為重要。

快手（1024）上周五（24日）再瀉逾一成，收市報129.5元。(新華社)

快手苦主成功「解鎖」靠期權

筆者發現散戶投資者通常一味買賣個股，除了等升值或派息，沒有其他賺錢機會，一旦大跌不止，又化身坐艇苦主，非常被動。因此，除了投資註碼的控製能力，投資者更可放寬眼界去拓展自己的投資工具箱，以達到靈活變通、左右逢源的效果。

還記得筆者上次跟大家分享朋友在快手投資中的慘痛經歷嗎？在筆者的建議下，朋友通過沽出不同行使價的看漲平價期權（short at the money calls）和買入價外看跌期權（long out of the money puts）在最大的程度上減少了自己在快手股價下跌溝貨過程中遭受的損失，成功解鎖！

恒大實戰 升跌都能賺錢

以下筆者就以自己本週實戰交易恒大（3333）為例，解密如何活用投資工具「升跌都賺錢」。

當恒大在上星期二（20日）因破產傳聞等原因大幅下跌時，市場為筆者提供了一個難得的短期投機機會。筆者聲明，該案例是一項極高風險的短期投機交易，根據我的風險標準，投資注碼不應佔投資組合2%以上。

中國恒大（3333）上周二（20日）因破產傳聞等原因大幅下跌，上周五（24日）收市報7.26元，大挫7.04%。﹙路透社﹚

當時，恒大呈現的最大風險因素是在觸及四年低位後是否還會繼續下跌，以及該股票是否會因潛在的破產索償和政策風險而停牌。一般而言，市場需要長達48小時來消化任何極端的壞消息，所以筆者相信，經過星期一二兩天的大幅下跌，恒大的價格會漸趨穩定，但最大的風險還是其股票有機會在短期內停牌。當時，筆者留意到恒大7月29日到期的期權引伸波幅（Implied Volatility）已超過200%，機會來了！

以9天作為期限，筆者7月20日的操作詳情如下：

1. 以投資組合的1%買入3333.HK的股票@ $7.00；

2. 以相同比例沽出7月29日到期的看漲期權（short call option）收$0.95，行使價@$7；

3. 以相同比例沽出7月29日到期的看跌期權（short put option）收$0.60，行使價@$6.25。

7月29日收市時，若恒大的股價在：

• $7 以上，此操作的最大收益是 $0.95+$0.60 = $1.55 的期權金或 +22%（$1.55/$7.00）。若恒大在$7以上停牌，收益還是+22%;

• $6.25和$7之間，交易回報在11.4%到22%之間 = 恒大7月29日收市價 - $7 + $1.55的期權金；

• $6.25 以下，此操作的結果是以投資組合的2%買入恒大股票@ $5.85 =（$7 + $6.25 -$1.55）/2 。根據當時市場情況，可再決定應否保持股票倉位、止蝕或沽出8月到期的看漲平價期權（short at the money call）。

或許部分讀者覺得最大收益22%實在太少。但從風險值博率的角度上看，本操作為投資組合提供了很大的安全邊際（safety margin）和清晰的投資策略，同時將投資注碼控制在投資組合的1至2%。

本實戰操作案例，充分展示出投資者善用衍生工具配合股票投資的好處，進可攻退可守，在心理上更能有效地減少投資者受錯失恐懼（FOMO）的影響。

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【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師

*筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏持有快手和恒大的股票和相關的衍生工具。文章中的案例不構成任何的投資建議。