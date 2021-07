快手苦主解鎖　全靠這個投資法寶！　恒大實戰案例全曝光｜林子傑

上周一篇關於快手﹙1024﹚的文章引起了眾多讀者的反饋和迴響,似乎不少投資者都在快手這隻股票上有類似的痛苦經驗。今天就和大家分析如何解鎖困境。

首重風險管理 嚴控注碼

據筆者多年觀察,投資者能否長期跑贏大市,看的是其控制投資注碼(Position Sizing)的能力。幾乎所有被市場淘汰的投資者,都是因為槓桿過大或未能控制投資注碼而導致的。始終,投資市場突發事件太多,即便老練的投資者能自律地止蝕,有時都會因為市場的急速下跌、流動性不足、券商突然調節孖展比例或更極端的股份突然停牌,而變得非常被動。

在無法預見市場突變的前提下,只要投資夠分散,且能在入市前,就有效地控制每單投資的注碼,投資者就能有效控制損失規模和規避風險,而此能力在高風險投資上尤為重要。

快手(1024)上周五(24日)再瀉逾一成,收市報129.5元。(新華社)

快手苦主成功「解鎖」靠期權

筆者發現散戶投資者通常一味買賣個股,除了等升值或派息,沒有其他賺錢機會,一旦大跌不止,又化身坐艇苦主,非常被動。因此,除了投資註碼的控製能力,投資者更可放寬眼界去拓展自己的投資工具箱,以達到靈活變通、左右逢源的效果。

還記得筆者上次跟大家分享朋友在快手投資中的慘痛經歷嗎?在筆者的建議下,朋友通過沽出不同行使價的看漲平價期權(short at the money calls)和買入價外看跌期權(long out of the money puts)在最大的程度上減少了自己在快手股價下跌溝貨過程中遭受的損失,成功解鎖!

恒大實戰 升跌都能賺錢

以下筆者就以自己本週實戰交易恒大(3333)為例,解密如何活用投資工具「升跌都賺錢」。

當恒大在上星期二(20日)因破產傳聞等原因大幅下跌時,市場為筆者提供了一個難得的短期投機機會。筆者聲明,該案例是一項極高風險的短期投機交易,根據我的風險標準,投資注碼不應佔投資組合2%以上。

中國恒大(3333)上周二(20日)因破產傳聞等原因大幅下跌,上周五(24日)收市報7.26元,大挫7.04%。﹙路透社﹚

當時,恒大呈現的最大風險因素是在觸及四年低位後是否還會繼續下跌,以及該股票是否會因潛在的破產索償和政策風險而停牌。一般而言,市場需要長達48小時來消化任何極端的壞消息,所以筆者相信,經過星期一二兩天的大幅下跌,恒大的價格會漸趨穩定,但最大的風險還是其股票有機會在短期內停牌。當時,筆者留意到恒大7月29日到期的期權引伸波幅(Implied Volatility)已超過200%,機會來了!

以9天作為期限,筆者7月20日的操作詳情如下:

1. 以投資組合的1%買入3333.HK的股票@ $7.00;

2. 以相同比例沽出7月29日到期的看漲期權(short call option)收$0.95,行使價@$7;

3. 以相同比例沽出7月29日到期的看跌期權(short put option)收$0.60,行使價@$6.25。

7月29日收市時,若恒大的股價在:

• $7 以上,此操作的最大收益是 $0.95+$0.60 = $1.55 的期權金或 +22%($1.55/$7.00)。若恒大在$7以上停牌,收益還是+22%;

• $6.25和$7之間,交易回報在11.4%到22%之間 = 恒大7月29日收市價 - $7 + $1.55的期權金;

• $6.25 以下,此操作的結果是以投資組合的2%買入恒大股票@ $5.85 =($7 + $6.25 -$1.55)/2 。根據當時市場情況,可再決定應否保持股票倉位、止蝕或沽出8月到期的看漲平價期權(short at the money call)。

或許部分讀者覺得最大收益22%實在太少。但從風險值博率的角度上看,本操作為投資組合提供了很大的安全邊際(safety margin)和清晰的投資策略,同時將投資注碼控制在投資組合的1至2%。

本實戰操作案例,充分展示出投資者善用衍生工具配合股票投資的好處,進可攻退可守,在心理上更能有效地減少投資者受錯失恐懼(FOMO)的影響。

更多「馬山歸來不看岳」:

快手350蚊溝到200蚊 典型錯失恐懼累事 散戶自救有法|林子傑

通脹成Wall of Worry 聰明錢雨中圍爐 訴說兩個可能|林子傑

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師

*筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏持有快手和恒大的股票和相關的衍生工具。文章中的案例不構成任何的投資建議。