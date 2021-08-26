Big Big Shop上半年實虧損　TVB主席許濤：目標成為香港電商龍頭

電視廣播（0511）主席及非執行董事許濤指，日前集團宣布收購士多，如公告所指，商品成交額（GMV）已經由1億元增至4億元，用戶數目合併高達100萬人。雖然存在客戶重疊，但重疊比例僅20%，故收購可刺激交叉銷售（Cross Selling）的機會。許濤直言，「協同效應不限於此」，藉著士多的GMV，加上大台推廣，相信GMV及用戶數目逐增長。他更透露，早在收購士多之前，已經為士多賣廣告作試驗，結果期內士多收入錄得40%至50%增長。

許濤揚言，「TVB唔係想做Small Player」，TVB對電商有抱負，集團冀成為本港電商龍頭。收購士多後，電商業務將主力分為三種模式-Big Big Shop（平台式）、士多（倉儲式）、鄰住買（社區團購）。他強調，香港市場比較細，需要混合模式才取得成功，故不會將其整合。

他又指以往倉儲、配送並非TVB的長處，而士多這方面的能力比較強，一直處於日用品賽道，「單價低、貨量高，柴米油鹽醬醋配送難度最高」，而士多都能克服配送成本，預計收購士多有信心帶動集團電商業務。

收購士多或對短期財報有影響

雖然大台網及電子商貿分部溢利錄得1,800萬元，不過財務總裁及公司秘書麥佑基指透露，當中電子商貿（Big Big Shop）錄得「少少虧損」，預計收購士多後，士多的虧損或對TVB的財報短期有影響。而TVB上半年非廣告收入佔比由14%增至16%，他指出主要是受Big Big Channel、Big Big Shop等直接面向消費者生意帶動。

有關債券投資方面，麥佑基透露公司目前持有約3億多元的債券，較去年有所減少，主要因為部份債券到期或已沽售。他補充，公司未來會繼續減持債券套現現金，而目前持有的主要是銀行及公司債。

未有重新派息時間表

TVB近年暫停派息，對於派息政策，許濤指派息予股東還是把現金再作投資，量度標準一向是哪一方能夠增加股東價值，一向都是以此量度標準衡量，故未有透露公司何時重新派發股息。