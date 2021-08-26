電商競爭趨劇烈　王維基卻不認為有競爭對手　成功繫於呢個元素！

本港電商發展日益蓬勃，自然吸引更多參與者參與其中。作為行業先行者之一的HKTVmall母公司香港科技探索（1137）副主席兼集團行政總裁王維基，卻不認為有競爭對手。

電商成為大勢所趨，不少集團均設立網上商店，向來信心滿滿的王維基直言，香港人誤以為網店只是發行一個應用程式，但其實背後的物流配送才是最重要。「如果只是做好應用程式就可以，那麽所有人都會成功，電商成功的最重要因素是倉存以及物流，但很不幸沒有企業願意投放過億去做好自動化存倉以及物流，因此我不認為有競爭對手。」

行政總裁（香港）周慧晶進一步表示，上半年積極喚醒舊有客戶及吸納新客戶，當中自5月推出星期三「長者會員日」後，長者會員人數增加20%至61,000名。而為了加強跟長者顧客的聯繫，去年11月推出了小游戲，而游戲玩家比非游戲玩家更頻繁使用HKTVmall的應用程式約204%外，消費額亦多128%。

遭股東反對發獎勵股票 王維基﹕不只我失望

周慧晶表示根據2019年至本年上半年的數據，HKTVmall於私人房屋的滲透率為41.2%，而公共屋邨的滲透率僅為26%。未來會以不同策略去提升兩個領域的銷售額，分別是在私人房屋增加高價產品以及為公屋客戶提供無限額外9折購物優惠至年底等。

在發展本地市場之餘，香港科技探索亦致力物色在海外發展機會。HKTVmall預計明年上半年會在外國推出無人商店試行計劃，而整個大型全自動儲存及零售系統是公司團隊的作品，王維基指預計將會是全球首間成功的無人商店。

早前逾半股東反對向王維基配發及發行合共最多4,579.93萬股關連獎勵股份，被問及會否感到失望，他笑言：「不只我失望，很多股東也很失望，因為這並不是免費獎勵，而是要股價達到某個較高水平才會有獎勵。」

香港科技探索今日（26日）發表截至6月底止中期業績，純利錄得9,580萬元，按年上升3%，首派每股8仙中期息。

財務總裁黃雅麗指現時集團財務狀況非常穩健，現存12.4億元現金，會用以繼續發展電商與科技等。她表示現時為集團的收成期，期望能在未來的總交易額能創新高。