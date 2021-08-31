騰訊捱沽脫離基本面　從「雞蛋論」看絕處逢生機遇｜財經評論

中國限制未成年玩家打機時間，但對騰訊（0700）實際影響不大，然而，市場氣氛弱，令沽壓甚重。不過，在跌市的最後階段，股市及企業股價均脫離基本面，值得留意的是，這反倒是好機會，等待吸納時機出現。



國家新聞出版署昨日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

騰訊未成年玩家僅佔6% 基本面影響不大

當然，這對騰訊玩家的遊戲時長的確有所縮短，對其收入會有影響。不過，騰訊在中期業績時表示，公司已從《王者榮耀》及《和平精英》試點，逐步面向全遊戲升級遊戲時長及消費限制等舉措，將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時，於法定節假日降至每日2小時，相對於監管要求的1.5小時及3小時；未滿12周歲的玩家禁止在旗下的遊戲內消費。現時再度縮減，即是每名未成年玩家的每周時長再減少7個小時。

另外，從騰訊年報可見，於2020年第四季，18歲以下未成年人在網絡遊戲流水的佔比為6%，其中16歲以下未成年人的流水佔比為3.2%，而到今年第二季，16歲以下玩家對佔比為2.6%，其中12歲以下玩家的流水佔比為0.3%。

國家新聞出版署昨日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。

再者，網絡上的噪音甚多，甚至是自媒體亦不斷發表對股市的看法，要思考的是，當中有多少是「財經黑嘴」，從而影響投資者情緒。當然，中國國家網信辦指出，將開展針對網站平台及自媒體的專項整治，對一些網路財經及公眾平台帳號等「黑嘴」自媒體的違規行為進行整治，當中包括違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政樂、唱衰金融市場、造謠勒索等嚴重擾亂網路傳播秩序的行為。相信「財經黑嘴」問題亦將解決。

由此可見，這政策對公司業績雖有打撃，但實是影響不大。只是在目前市況下，特別是市場擔心的是政策風險問題，憂慮中央尚有大招未出。在市場情緒較差時，便容易受心理影響而下跌，形成「死亡漩渦」。

科斯托蘭尼「雞蛋理論」 留意跌市最後階段

回顧有「德國股神」之稱的科斯托蘭尼的「雞蛋理論」。他指，大市的循環猶如直立的雞蛋，當股市升得太高，下一步跌市會進入調整階段，市場不利因素湧現，投資者陸續沽貨離場。而進入跌市的最後階段，幾乎所有投資者都慌亂出貨，這便是跌市最後的過熱階段，又循環到升市階段。這又正如巴菲特的名句：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」的同一道理。

因此，在跌市的最後階段，股市及企業股價均脫離基本面，市場經歷恐慌性拋售，這反倒是好機會，等待吸納時機出現。