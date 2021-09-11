大山教育擬9月底前再關20間自營教學中心　屆時中心總數降至56間

內地在今年7月時宣布，對中小學生在學業等層面實施雙減政策，以及不容許資本市場參與教育行業，一時間多間在港﹑美掛牌的教育股股價大幅下跌。大山教育（9986）指出，決定在本月底前進一步關閉20間自營教學中心，其後將合共有56間自營教學中心仍然運作，又指出將努力就預期關閉中心協商較佳的終止安排。

大山教育指出，預期關閉中心及該等已關閉教學中心業主為不同的非關聯方，相關租賃物業各有不同。

公司指出在今年8月27日公布的中期業績報告內，已披露關閉10間自營教學中心；截至9月10日已進一步關閉16間自營教學中心，目前仍在運作的自營教學中心為76間。惟公司已決定在本月底前，進一步將自營教學中心數目降至56間。

公司亦指出，旗下的自營教學中心仍因2019冠狀病毒再次爆發而暫停運作。不過鄭州市教育局已在9月10日發出有關9月中開始逐步恢復學校提供實體課堂的通知，容許私人校外教育機構與學校一同恢復實體課堂，惟須獲得地方機關查檢後批准。公司將與有關地方機關積極聯繫，務求於自營教學中心恢復實體課堂。