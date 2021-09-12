內地酒館海倫司　成中國夜間消費第一股　長線價值突出｜聶振邦

港股中期業績發佈高峰期已結束，市場關注點重投IPO打新領域。9月打新第一股、中國最大的連鎖酒館網絡營運商——海倫司（9869）已於上周五（9月10日）登陸港交所主板，成了中國夜間消費第一股。參考上市前一天（9月9日）開市前發佈的招股結果，國際配售部分錄得非常大幅超額認購，認購額佔原本配額約1.21億股約25.58倍，反映於上市前已獲眾多國際機構投資者追捧認購，可望在上市初期吸引不少基金通過二級市場追貨長持。在廣泛機構投資者不問價錢尋求入市的熾熱氣氛下，海倫司的管理層仍慷慨地以招股價中位數19.77元上市。



如此訂定可理解為公司希望予以投資者預留圖利空間，觀乎上市首日收報24.3元，令上市時獲發股份不論是散戶或大戶投資者，均已錄得近兩成三利潤。當日曾一度高見25.75元，意味著上市首日最多可賺逾三成。而當日成交量約7,147萬股，即或假設全數僅換手一次，相對招股規模約1.35億股，佔比只有53.08%，表示極大可能實際被釋出市場的招股規模佔比少於一半，視為股價短期仍具備續升條件。再者，貨源傾向集中在長持的大戶及基金手上，亦有利公司上市後股價的中長線表現。

中國最大的連鎖酒館網絡 擴張持續快速

支撐公司股價長期看好，除市場資金加持，亦與公司未來業績可望持續穩健增長有關。海倫司是中國規模最大的連鎖酒館經營商，按2020年度收入計，集團以1.1%市場份額在中國市場排第一。由於市場極度分散，未來的整合空間非常巨大。憑藉海倫司的品牌效應、標準化管理系統、集約式經營擴張模式，將有望為集團未來發展賦予源源動力。在2018年至2020年間，海倫司的門店網絡由84間增加至337間，而截至2021年3月31日止，集團的門店數目已增至528間，較去年大幅增長56.7%。

店舖網絡規模的快速擴張，固然為未來收入賦能，但值得留意的是海倫司的盈利增長有望同步。與其他餐飲消費股相比，海倫司的新店能快速實現盈利。根據招股書披露，在持續提升品牌形象、標準化運營和高效的酒館拓展流程支持下，海倫司於2018年、2019年及2020年間每家新開直營酒館的首次盈虧平衡期不斷縮短，最少的僅需三個月。因此，可以預期單單在2021年首三個月大幅擴展店舖網絡下，也必帶動公司全年盈利穩健增長。

事實上，在充滿挑戰的2020年，海倫司仍實現新開Helen’s酒館105家，當年單月收入由4月的3,630萬元（人民幣‧同下）持續增長至2020年12月的1.4億元，全年收入亦較2019年實現了44.8%增長，進一步穩固了其市場領導地位。海倫司能取得如此佳績，除抓緊了廣泛的消費者需求外，還在於標準化經營，門店網絡擴張效益高。同樣的優勢已體現在不少中國餐飲龍頭之上，如海底撈（6862） 及九毛九（9922）便是成功例子，海倫司亦不例外。再者，海倫司的盈利能力更強，穩定性更高，值得更大關注。

內需消費帶動 線下娛樂消費成亮點

毋可否認，新冠疫情持續曾為線下產業帶來衝擊，娛樂產業如酒館更是首當其衝。然而，隨著疫苗接種推動，疫情顯著緩和，而出國旅行依然受限下，居民消費力聚焦在本土市場，變相為酒館等線下娛樂消費點帶來強大的消費復甦動力。即使包括新冠疫情衝擊巨大的2020年，海倫司於過去三年間的收入亦實現了逾600%累計增幅，而2020全年亦穩守正數盈利，全年淨利潤率達8.6%。雖然2021年度首季錄得-20.7%虧損率，但經調整淨利潤率達8.1%，相對2020年度首季的-26.7%有明顯反彈跡象，而經調整純利為2,970萬元，去年同期則虧損1,660萬元。

餐飲業回升 夜間消費增長強勁

而標準化營運系統有利持續快速發展，而高毛利的自有品牌產品規模不斷擴大則有利盈利能力的提升。海倫司的自有品牌毛利貢獻度超過50%，對第三方供應商的依賴較低，整體銷售邊際亦較豐厚。例如在2021年首三個月，「Helen’s啤酒」，以及「海倫司果啤」和「海倫司奶啤」的毛利率分別有67.8%及74.6%，明顯高於第三方品牌啤酒的51.3%，且較2020年的毛利率均呈顯著提升。此外，作為夜間經濟的重要載體之一，酒館行業迎來蓬勃的發展並不奇怪。中國從宋朝起就已經有瓦肆了，是當時大部分勞動人民最喜歡的娛樂消閑地方。而進入新紀元以來，無論是政策還是民間需求，都使夜間經濟得到了更為廣闊的發展空間。

根據弗若斯特沙利文的報告，雖受疫情影響，中國餐飲行業的市場規模在2020年有所縮減，且國內餐廳的顧客數量較過往有所下降，但該行業的市場規模預計將在短期內恢復，並預期於2025年達到7.6萬億元，2020年至2025年的複合年增長率約為14%。其中，酒館行業的同期增速更高。按收入計，酒館行業於2020年佔中國餐飲行業近2%，預期該佔比到2025年將為2.4%，反映行業規模持續擴大。中國酒館行業的收入預計將在2025年達到1,839億元，相比於2020年的約776億元，複合年增長率達到18.8%。另外，青年群體是夜間經濟消費中較為活躍的主體，iMedia Research在2021首季的研究調查中顯示，選擇夜間聚會的青年群體達到37.5%。小酒館這類以夜間經營為主的新消費業態增長潛力巨大。

特別是二﹑三線城市的夜間消費增長動力預期強勁，這亦和海倫司的全國網絡擴張佈局一致。業務和盈利提升藍圖清晰，海倫司爲長期持有的資本增值之選。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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