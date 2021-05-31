百融雲創股價「翻身」　較同業更顯估值魅力｜新股聶人．聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-05-31 08:00

於3月31日上市的百融雲－W（6608），當日高見29.45元，已是上市以來最高，卻較上市價31.80元仍低7.39%，反映股價一直潛水，至5月24日暫時最低收報17.68元，較上市價低逾四成四，之後四個交易日（5月25至28日）見股價有回升跡象，於5月28日收報19.78元，較17.68元高近一成二，認為股價表現最壞時候已過，值得分析是否具備投資價值。

此乃中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。於早前招股書顯示，按2019年收入（已計入精準營銷服務收入）計算，集團為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。集團主要通過提供數據分析服務、精準營銷服務及保險分銷服務產生收入。

百融雲－W（6608）於今年3月31日上市，當日高見29.45元，已是上市以來最高，卻較上市價31.80元仍低7.39%。（網上截圖）

三個月增逾三百客戶

參考4月15日開市前發佈的2020年報，截至去年底集團在中國累計為逾4,500名（於同年9月底逾4,200名）金融服務供應商客戶（包括2,602名付費金融服務供應商客戶）提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾700家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。

筆者認為從短短3個月增加約300名新客戶，並且不是個人客戶而是金融服務供應商來看，反映集團現時提供的貸前風控、貸中監控、貸後管理及保險風險管理服務，需求均見殷切。隨著互聯網科技發展急速，令金融欺詐風險增加，百融雲的業務前景看俏。

首季收入按年增逾九成二

另可留意於4月15日開市前發佈2021年首季營運摘要，收入逾4.09億元（人民幣．同下），較去年同期不足2.13億元增長逾九成二。收入可分為三個業務範疇，就是保險分銷服務、數據分析及其他服務和精準營銷服務，收入分佈約36%、30%和34%；較去年同期約36%、50%和14%分佈明顯變得平均，並見保險分銷服務和數據分析及其他服務之收入分別增長接近93%和超過2.92倍，可見集團由本身偏重於數據分析及其他服務，轉為佈局於多元收入增長發展。當然，數據分析及其他服務之收入仍見逾增長33%，為業務前景看俏之另一證明。

筆者認為從短短３個月增加約300名新客戶，並且不是個人客戶而是金融服務供應商來看，反映集團現時提供的貸前風控、貸中監控、貸後管理及保險風險管理服務，需求均見殷切。

市賬率對比同業仍於偏低水平 可吼呢個價位

而截至去年底，集團資產負債淨額約12.75億元（人民幣．同下），配合集資淨額、可轉換優先股和股本會計入賬折合約48.49億港元，相對現時已發行股數約4.95億股，計出每股資產淨值折合為9.7902港元，相對現價19.78元，計出市賬率為2.02倍，因高於1.00倍，就基本面而言反映現價處於偏高水平。但可留意此乃系統開發及信息科技顧問的股份，與百融雲市值可比擬的同業港股有四隻，市值介乎約110.30億至290.28億元（百融雲則約97.97億元）。

按市值由大至小排序就是中國軟件國際（0354）、新意網集團（1686）、中國民航信息網絡（0696） 和偉仕佳杰（0856），相對市賬率為2.78、4.35、2.25和1.62倍，平均值為2.75倍，與百融雲的2.02倍，分析結論是現價處於偏低水平。

上述平均值相對百融雲的每股淨值為9.7902元，計出每股合理值為26.92元，較5月28日收報19.78元產生潛在升幅為36.10%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於17.80元或以下買入；保守者則可於15.80元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為32.00至34.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。

撰文：聶振邦（聶Sir）

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。