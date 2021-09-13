海航集團航空主業擬引遼寧方大為戰略投資者

正在進行重組的海航集團，旗下於上交所掛牌的海航控股（上海﹕600221）發公告，指出管理人已確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團。若完成投資，戰略投資者可能成為海航控股股東。

公司指出管理人根據與戰略投資者達成的重整投資方案，制定重整計劃草案。重整計劃草案根據相關法律規定，須經法院裁定推准後方可生效，尚具有一定不確定性。後續公司將根據進展情況依規進行披露。

海航控股指出，當前公司及子公司依然處於重整階段，請投資者注意。

海航控股擬以股代債

海航控股又指出，目前已被海南省高級人民法院依法裁定受理破產重整，鑒於公司已不能清償到期債務，且根據資產評估和債權申報核查情況，其資產不足以清償債務。為挽救公司，避免其破產清算，最大限度保護出資人權益，出資人及債權人需共同做出努力，共同分擔實現公司重整成本，因此重整計劃將安排海航控股出資人權益進行調整。

公司指出對出資人權益調整，具體如下﹕以海航控股現有164.36億股A股為基數，按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增，轉增股票約為164.36億股。轉賭後海航控股總股本增至332.43億股。轉贈形成的164.36億股不會向原來股當分配，全部按照重整計劃進行分配及處置。其中不少於44億股股票，以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓款優先用於支付重整費用及清償部份債務，剩餘部份用於補充流動資金以提高公司經營能力。

至於餘下的120.36億股，以一定價格抵償予海航控股及子公司部份債權人，用於清償相對應債務以化解海航控股及子公司債務風險﹑保全經營性資產﹑降低資產負債率。