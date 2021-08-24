海航旗下凱撒旅業劈價三成至1480萬沽土瓜灣地舖

於2019年底收購香港老牌旅行社康泰的海航旗下凱撒旅業（0796.SZ），新近以1,480萬元沽出土瓜灣馬頭圍道地舖，較意向價大幅低約35%。舖位過去曾為康泰旅行社的自用舖。

市場消息透露，上述成交為土瓜灣馬頭圍道88號地下I號舖，面積約600平方呎，早前叫價約2,300萬元，新近減價35%至1,480萬元賣出，成交呎價約2.46萬元。

舖位原為康泰旅行社的自用舖位，於1996年5月份購入，當時買入價為526.5萬元，至今二十五年間，舖位帳面升值約953.5萬元或1.8倍。而康泰旅行社早前已結束營運該分店，舖位改由凍肉店承租，每月租金約2.8萬元，以新成交價計算，回報約2.3厘。

康泰去年7月遭申請清盤

作為香港歷史最悠久、於1966年在港成立的康泰旅行社，在2011年被海航集團收購，及後在2019年再易手予A股海航旗下的凱撒旅業。康泰旅行社的全數股權已由凱撒旅業持有，不過門市仍沿用舊有招牌及名稱。而過去一年受疫情困擾，其生意大幅滑落，去年7月曾一度遭債主入稟高等法院申請清盤。

翻查上述土瓜灣馬頭圍道舖位的資料，目前業主為HONG THAI TRAVEL SERVICES LIMITED，惟公司董事大多為凱撒旅業的管理層，包括凱撒旅業董事長劉江濤（LIU, JIANG TAO）、助理總裁葛牧（GE, MU）及首席執行官金鹰（JIN, YING）。