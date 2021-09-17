希慎斥資35億元人民幣　向長實等購入上海寫字樓及商舖物業

長實集團（1113）等向希慎興業（0014）出售位於上海的寫字樓/商舖混合用途發展項目。據希慎於公告內指出，作價為35億元（人民幣‧下同）。

該項目由長實持有60%，上海市屬國有企業國盛旗下上海國盛，及上海市地方國有企業上海達安房地產，則分別持有15%及25%股權。

希慎指出又交易會待賣方透過中介控股公司收購持有該物業項目公司40%股權後，方可作實。

物業建築面積為8.65萬平方米，為一座24層高的大樓及3層地庫，目前處於空置狀態，擬作寫字樓/商舖混合用邊發展項目，擁有320個停車位。

希慎在公告內指出，截至去年底項目公司未經審核除稅前及稅後淨虧損，分別為1.165億元及1.17億元；在2019年底則錄得1.12億元及8,756.8萬元除稅前及稅後虧損。

長實在內地擁50多個房地產項目

長實指出在今次交易所佔銷售額為21億元；又指出在過去10年於內地物業銷售收入每年平均為298億港元。公司在內地50多個房地產項目，分布在20多個城市。

長實又指出資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅對香港及內地充滿信心。去年公司在港投得安達臣道地皮，並分別在今年2月及8月，投得啟德4E區2號住地皮，及元朗流業街住宅地皮。