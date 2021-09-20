《彭博》﹕澳門政府今日與博彩業界人士會晤

澳門政府於上周就建議修改《博彩法》進行45天諮詢，內容包括政府派代表入博企，以及提高澳門本地人在博企持股，消息公布後引發一眾濠賭股大跌，其中藍籌股金沙中國（1928）更連跌3日，累計跌幅逾40%。據《彭博》報道，澳門政府官員會在今日（20日），就修改《博彩法》與博企代表會面，又指出今日的會面乃是諮詢期雙方唯一一次。

報道指出與會者除博企外，亦包括疊碼仔等向貴賓賭客提信貸等服務中介人。

報道指出業界代表希望政府能就修法提供更詳細資料，讓他們能就今次修法對業務發展作出評估。其中一名博企代表指出，屆時會向政府了解日後對業務干預的情況；惟亦與會者表示不預期會面帶來太大作用，會面僅屬政治姿態而已。

報道指出澳門政府會就修改《博彩法》完成草擬時，進行4場會議，以了解公眾對今次修法的意見。

澳門政府上周公布建議修訂《博彩法》，包括就博企的日常營運作出監管，及就博企派息作更嚴格要求。不過在諮詢內並無提及日後賭牌數目﹑賭牌年限等。