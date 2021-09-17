債券通｜金管局委13家銀行為首批做市商　稱會適時檢視名單

債券通南向通將於下周五（24日）開通，金管局今日（17日）宣布，指定以下13家金融機構作爲債券通「南向通」做市商。

成為首批做市商銀行包括﹕中國農業銀行股份有限公司香港分行﹑中國銀行（香港）有限公司﹑交通銀行股份有限公司香港分行 ﹑法國巴黎銀行香港分行﹑中信銀行（國際）有限公司﹑中國建設銀行（亞洲）股份有限公司﹑花旗環球金融亞洲有限公司﹑Credit Agricole Corporate and Investment Bank﹑香港上海滙豐銀行有限公司﹑中國工商銀行（亞洲）有限公司﹑J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited﹑瑞穗證券亞洲有限公司﹑渣打銀行（香港）有限公司。

金管局指出，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保「南向通」暢順運作，交易有序。

當局表示以上13家金融機構經過金管局內部評審過程選出。獲邀參加評審金融機構為過去曾經參與金管局債券資助先導計劃的認可安排人、外匯基金票據及債券計劃下的合資格做市商等。「南向通」指定做市商的甄選按照多項準則，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、在香港的業務規模、與內地金融機構的聯繫等。

金管局會適時檢視 「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。

中銀續推動金融市場互聯互通

中銀香港指出，已獲香港金融管理局委任為「南向通」首批指定做市商，同時為香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）提供「南向通」付息兌付結算代理服務。

中銀香港作為長期服務市場的香港人民幣業務清算行，一直在兩地金融市場互聯互通機制安排中扮演重要角色，並將積極發揮多年來積累的專業優勢，依託集團全球資源，持續為客戶提供全方位服務，推動金融市場互聯互通業務發展。