消費券｜八達通︰日均交易額上升2倍　七成人花費逾2000元

第二期消費券即將推出，日前財政司長陳茂波透露，本港新登記電子支付戶口逾300萬，而新增商戶則多達數萬間，反應理想。

講到「大贏家」，不得不提八達通。該公司營業及市務總監李玉兒指現時有七成人登記以八達通領取消費券，市民於8月、9月消費意欲持續高企，認為消費券對刺激經濟帶來十分大的成效。

餐飲及電子商品銷售額升幅最大

李玉兒表示，自8月1日推出消費券至9月19日止，八達通日均交易金額較1月至7月上升2倍，成交量亦上升了1.5倍，其中商品類別銷售額最大升幅為餐飲及電子商品，而佔比最大則為超市、日常用品等。「消費券推出至9月中，已有超過七成用戶花費逾2,000元，預計第二輪消費券能繼續帶動消費以及電子支付。」

過去幾個月，八達通新增3萬名商戶，多項以往未曾安裝八達通機或應用程式的商戶類別亦選擇以八達通收費，如珠寶、酒店餐飲等。李玉兒指消費券為商戶帶來不少商機，「八達通夥拍150個商戶推出的300款電子優惠券，已經有超過400萬次下載，市民以八達通領取消費券，能額外獲得逾5,000元的購物優惠。」

根據八達通公司統計，現時已經有99%市民領取第一期消費券，李玉兒提醒未領取的市民要盡快於10月底前領取，「市民可以於地鐵站的藍機（補貼領取機）領取消費券，亦可以超過3年未曾使用的八達通領取，機器將會重新啓動該八達通。」截至8月底，八達通的支付點已超過13萬個。