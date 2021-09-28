消費券第二期＄3000手機推介｜霎眼間兩個月就過去，政府消費券第二期的＄3000 即將在 10 月 1 日正式發放。

如果想用來換手機的話，最新推出的 iPhone 13 基本上完全超過預算，但如果將目光投向 Android 市場，就有不少高性價比的選擇；旗艦規格、5G 連線都可以在＄3000 的範圍內搞妥，以下《香港01》科技玩物記者就為大家推介 10 部＄3000 有找的高性價比手機供大家參考下。



第二期消費券＄3000有找 10 部手機推介、高階機都買到

對比起 8 月時發放的＄2000 消費券，今次發放的＄3000 容許我們選擇貴價一點的手機，規格自然不再局限在入門位置，如果不求傳統大品牌出品，甚至可以在＄3000 預算之內購置一部準旗艦規格的 5G 手機。

【1】小米 POCO X3 GT

＄3000 左右可以算是小米最拿手的價位，其旗下子品牌 POCO 有兩部性價比都十分優秀，首先有 POCO X3 GT，用的處理器雖非 Qualcomm 出品，但總算是 MediaTek 旗下的高階款式 Dimensity 1100，另外又有 120Hz LCD 高清大屏、Dolby Atmos 雙聲道喇叭等等，作為一部影音娛樂用機剛好，而且支援 5G 雙卡雙待。

【2】小米 POCO F3 5G

如果對 MediaTek 處理器印象一般，可以考慮再早些時候推出香港市場的 POCO F3，其採用 Qualcomm Snapdragon 870 處理器、支援 5G 連線，一樣有 Dolby Atmos，另外其採用的是 AMOLED 屏幕，成本上比 POCO X3 GT 高一點，自然在定價上亦有所上調，但仍然是在＄3000 預算之內。

【3】Pixel 4a

買 Android 機，不少人都會選擇 Google Pixel 系列「親生仔」，貪其更新夠快、系統夠乾淨，但近年 Pixel 機的旗艦款有不少功能在香港都用不到，退而求中階規格可能用得實惠又開心，Pixel 4a 的 4G 版本目前的水貨價錢已回落到＄3000 價位，有興趣以消費券入手的可以留意一下。

【4】小米 Redmi Note 10 Pro

【Redmi Note 10 Pro】－旗艦機以外，今季發布的中階機亦相當精彩，例如早前在港上市的小米 Redmi Note 10 Pro，就是目前最平價又可以玩到 1.08 億像素相機鏡頭的智能手機。

如果想要 1億像素相機規格，又要合乎＄3000 以下價錢的要求，小米另一子品牌 Redmi 旗下的 Redmi Note 10 Pro 暫時是不二之選，另外它又配備 500 萬像素的微距長焦鏡，講拍攝能力，絕對不輸新推出的 iPhone 13 Pro 系列。

【5】Sony Xperia 10 III

如果想要大牌子的 5G 機種，除了 Samsung 之外，Sony 亦有選擇，但當然在＄3000 價位內就只能買到中低階機種，幸好上半年推出的 Xperia 10 III 在外型設計以及手感上都相當討好，以彌補其較為入門的硬件規格。

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