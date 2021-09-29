官媒：中國房地產調控不可輕言放鬆　「三穩」政策主基調不會改變

中國官媒《經濟日報》周三（9月29日）發表評論文章稱，不能因為個別房企和個別城市房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控，「房住不炒」，「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應也不會改變。



文章指出，房價整體漲幅延續回落態勢，表明一段時間以來房地產長效機制建設取得積極成效，房地產市場過熱的態勢得到抑制。從局部看，個別企業債務危機和個別城市出現土地流拍、房價下行城市個數增多等，目前尚屬個別的情況。因此既應高度重視，避免風險擴大化，更應該理性看待並從中吸取教訓。

文章稱，三線四檔房地產企業融資管理規則是衡量企業金融風險的具體指標，當前三條紅線均踩的高風險紅檔企業是少數，處於綠檔不踩線的企業仍是大多數。

文章提到，個別房企出現的經營困難對於整個行業發展的影響還需要觀察。土地市場的降温與土拍規則的變化相關，更多城市要求「競品質」，對企業的要求提高，同時疊加企業資金壓力增加、利潤預期降低等因素，導致房企對拿地的觀望情緒上升，土拍規則的優化有助於穩定土地市場和穩地價。

文章強調，行業調整期出現短期陣痛在所難免，這有利於其長遠可持續發展。房地產行業正告別過去大規模擴張的階段，走在回歸理性和穩健發展的道路上，住房也從過於強調其投資屬性向居住屬性轉變。

化解經營過程中的金融風險，將槓桿率和負債水平保持在合理區間，不僅是眼下的首要任務，更應成為房企的長期堅持。

在今年一系列強力樓市調控重拳下，8月中國房地產市場已是寒風瑟瑟。70城房價按月漲勢跌至年內新低，二手房市場更是驟然降温，按月下行城市個數升至近兩年高位；當月房地產投資按年幾乎停滯不前，而銷售面積跌幅近兩成或預示着房企資金鍊緊張局面還會繼續惡化。

深陷債務困境的開發商龍頭中國恒大近期被推至聚光燈下，市場擔憂若任由恒大危機擴大蔓延，恐引發更大面積的風波。目前樓市已步入下行通道，部分城市已祭出「限跌令」，一些業內人士認為，當前需提防樓市過快下行的風險。

恒大危局未解之時，中國央行最新強調維護房地產市場健康發展。分析人士認為，疊加多地限產限電來襲，國內通脹壓力漸起，在全球政策收緊大背景下，中國重回寬鬆軌道的可能性不大；而為防範風險，不排除會有「急救針」性質的房地產行業微調政策出現。