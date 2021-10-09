恒大6名管理人員提前贖回理財產品　公司稱6人已將資金全數退回

中國恒大（3333）早前發生理財產品兌付問題，多名已購入公司發行的理財產品的投資者，前往公司位於深圳的總部要求公司處理，增添市場人士對公司財政狀況的憂慮，更有公司高層提前贖回已購入的理財產品。該公司今日（9日）於官方網頁內指出，恒大集團6名提前贖回恒大財富投資產品的管理人員，已於10月8日前將所有提前贖回的款項全額歸還到恒大財富指定賬户。公司已對上述6名管理人員進行問責懲處。



許家印﹕確保所有財富產品儘早全部兌付

內房企業不時透過發行理財產品以募集資金。惟近期行業出現資金緊張情況，讓投資者關注已購入的產品能否順利兌付。恒大主席許家印在9月10日的恒大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兑付，一分錢都不能少。

許家印稱，「目前恒大遇到了前所未有的困難，但恒大的基本面沒有改變：員工隊伍強大的戰鬥力沒有改變，規模充足且佈局合理的土儲沒有改變，打造高品質社區的能力沒有改變，恒大還是原來那個恒大，年銷售規模7,000億元人民幣的基本面沒有改變。這是我們克服難關的最大底氣，我們對走出危機充滿信心。接下來恒大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，全力做好銷售，恢復正常經營，這也是恒大財富產品兑付的最大保證。」

許家印指出，理財產品兌付過程中一定要做到公平公正。（資料圖片）

許家印在會上還表示，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」許家印強調，兑付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兑付方案千方百計爭取比計劃提早兑付。

可是據《財新網》報道，在12日的晚上，當已購入理財產品的投資者前往恒大在深圳的總部，與恒大財富執行董事兼總經理杜亮對話時，杜亮承認於今年5月31日，因家有急事而提前贖回。

要求6名管理層將提前贖回款項必須限期返回

至9月18日恒大發公告，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

恒大稱截至2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品；5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兑付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截至9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。集團公司要求恒大財富必須嚴格按照已公布的兑付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客户服務工作。

在9月30日，再發生聲明講及公司發行的理財產品兌付情況。針對9月到期的投資產品，公司旗下的恒大金融財富管理（深圳）已於9月30日完成首期10%的兌付，相關款項已發放到相應投資者賬戶。

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