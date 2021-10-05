SpaceX平民太空團成功令報名人數大增　將建更大的載客星際飛船

美國太空探索技術公司（SpaceX）表示，近期該公司成功地將四名太空遊客送入「龍飛船」（Crew Dragon）太空艙，進行了為期三天的繞地球兜風旅行，這次任務的成功讓太空旅行的需求又再次飆升。SpaceX是第一家將推進器火箭帶返地球變成常規操作的私人企業，這樣他們就可以將火箭進行再利用而不是直接拋棄掉，該公司早已定期運送貨物至國際空間站，馬斯克的公司也研發建造更大的載人「星際飛船（Starship）」，這可能將開啟火星定居的第一步。



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SpaceX 太空旅行已實現

這次SpaceX 太空旅行是真的被實現了！有4名完全非官方機構的平民乘客將坐在載人龍飛船內，於離地 575 公里高的軌道繞行地球長達 3 天左右。該高度已經超越國際太空站所在的離地 408 公里軌道，更是有史以來人類抵達第八高的地球軌道，更令人驚訝的是，這次飛船上沒有任何一位專業訓練出身的太空人。

旅行期間，飛船以時速逾 27,000 公里的速度繞行地球數十圈，之後重新進入大氣層，透過降落傘輔助於佛羅里達海岸進行海面濺落。以這個軌道高度來說，迄今為止僅政府部門的專業太空人抵達過，且這4名機組成員都不是太空專業人士，也沒有任何太空飛行經驗，但任務指揮官 Jared Isaacman 擁有豐富的私人飛行經驗，因此如果飛行途中遇到緊急情況，就得靠 Jared Isaacman 了。

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報名人數大幅增加

根據Ars Technica報道，SpaceX公司載人航天計畫主管里德（Benji Reed）在週六的新聞發布會上透露：「通過我們的銷售和營銷網站數據來看，因這次旅遊成功所聯繫我們的報名人數已經大幅增加。」「現在有很多對此有興趣的人流湧進來。」

更令人興奮的是，里德（Benji Reed）認為該公司更大的飛船「星際飛船（Starship）」可能也會轉型要搭載遊客，這是一個大規模升級的消息，SpaceX打算讓更多的乘客踏上昂貴的太空之旅。

他說：「當然是在地平線上的星際飛船，星際飛船將能夠同時乘載更多的人。」他補充說：「所以想要上太空的人有兩種選擇，他們可以選擇搭載『龍飛船』（Crew Dragon）或者是『星際飛船（Starship）』，這是非常令人興奮的。」公司也宣布，若未來「有更大的需求的話」，他們將打算為旅遊業建造更多的「龍飛船」（Crew Dragon）太空艙。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】