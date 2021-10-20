馬雲外遊消息傳出　阿里股價聞訊爆升　黃敏碩﹕有望挑戰200元

想靜靜地贏？定好激動地輸錢？相信無投資者希望會輸錢吧！自10月初大市失守24000點後，跌勢暫時喘定之餘更出現反彈，今日更收復26000點。這只是短短兩星期內發生。正當投資者將焦點，落入能從債息高企的股份如銀行或保險股之際，原來被失寵的科技股亦默默向上。經過連日低調上揚走勢後，今日科技股終於集體爆發其「小宇宙」，帶領港股攀升。

其中阿里巴巴（9988）更在創辦人馬雲在西班牙考察農業的消息傳出後，爆發力最驚人，最高位與180元僅差一線，升幅達9.2%。市場人士亦看好阿里前景，認同該科技股為眾多科企的首選股外，亦預期有望挑戰200元大關。



一年前阿里股價勇破300元大關

回想一年前，科技股為一眾投資者的寵兒，不論是騰訊（0700）或是美團（3690），皆為垂青。當時阿里更勇破300元大關，與旗下從事金融業務的螞蟻正準備在滬港兩地掛牌有關。隨著分拆螞蟻夢落空，阿里股價開展其尋底之旅。既與今年2月起，美國10年期國債孳息率攀升，引發投資者重新衡量科技股估值有關；另一方面內地加強對平台企業在反壟斷層面上監管，阿里及美團已先後因違反相關法例，遭到監管機構重罰，阿里罰款金額更達182.28億元人民幣。加上投資者對阿里的雲業務發展前景感憂慮，種種負面消息對公司股價帶來壓力。在本月5日，阿里曾低見132元，與去年10月28日的高位309.4元相比，不足一年累跌57.4%。

可是從翌日起，阿里與港股便一同展開反彈之旅，當然阿里等科技股並非焦點。畢竟當刻港股投資者最擔心內地發展商資金鏈緊絀情況，會否拖累內地經濟及金融體系發展，所以有關內地地產行業暫無負面消息傳出，已為大市帶來反彈動力；加上如文首所言，美國10年期國債孳息率回升，助金融股上揚。科技股相對而言，未獲投資者太過重視。

不過投資者轉捧科技股，相關股價近期走勢超越金融股，其中騰訊在日前已嘗試挑戰500元關口，美團則在內地監管機構公布其罰則後，股價已漸擺脫弱勢。阿里同樣從低位反彈，今日更曾一口氣抽升9%，逼近180元，明顯反映出投資者對阿里的信心增強。

阿里股價在短短兩星期內，累計升幅逾3成。（資料圖片）

黃敏碩﹕阿里有望挑戰200元

馬雲外遊的傳聞，是引爆今日阿里股價飆升的助力。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩亦指出，從股價走勢阿里接連破位，同時亦反映出投資者對公司的風險胃納正提升。不過他直言目前投資者對馬雲外遊的消息，屬明顯「放大左」，而監管風險仍未消化；反而更留意股神巴菲特的拍檔﹑資深投資者芒格早前入市，或許已發現阿里的投資價值。他認為阿里是有空間上試200元大關。

在談及對阿里截至今年9月底的季績展望時，黃敏碩認為金融業務要回復至以往的估值水平，相信難度不少，但是金融以外的業務或會成為亮點。其中雲業務方面，他指出阿里是具有優勢，亦需要留意公司如何保留現有客戶，因為公司客戶對服務的忠誠度較高，不會輕易轉換服務供應商。

岑智勇﹕估值顯得具吸引力

百利好證券首席策略師岑智勇指出，今日阿里股價表現突出，相信與投資者對馬雲外遊的傳聞解讀有關。雖然在短短兩星期內，股價從132元起開始反彈，可是目前市盈率不足21倍，而其他科技股如騰訊的市盈率，亦只有25倍左右，均較高峰期而言更具吸引力。他預期阿里會先試100天線（183.5元）及200元，特別是早前公司於199.2元的下跌裂口仍未補回。

被問及科技股最壞時間是否已過時，岑智勇認同有關說法，更指出近期更接力成為大市上揚動力。不過他亦提醒目前港股基本因素非理想，小心市況屬借科技股升勢而「托沽」。