平安銀行旗下「跨境理財通」開業　港澳客可線上買理財產品

中國平安保險（2318）宣布，平安銀行「跨境理財通」業務於10月18日獲得中國人民銀行和香港金融管理局批准，成為內地首批試點機構之一。 翌日， 平安銀行「跨境理財通」完成首宗業務，正式開啓服務粵港澳大灣區居民個人資產配置的新篇章。

平保稱，平安銀行通過「跨境理財通」業務為大灣區內地及港澳居民個人跨境投資開闢了新的通道，推進粵港澳三地居民生活深度融合，進一步推動內地與港澳金融市場的互聯互通，為港澳金融業發展注入新的活力。

按照投資主體不同，「跨境理財通」分為「南向通」和「北向通」。「北向通」方面，平安銀行挑選由平安理財打造的固定收益類明星理財產品，並聯合內地易方達基金、中歐基金等一線基金公司甄選港澳客戶專屬公募基金，具備申購收費比率低等特點。

平保又稱，為滿足疫情通關不便情況下的客戶跨境投資需求，對於已經擁有平安銀行大灣區內地分行賬戶的港澳客戶，只需通過平安「口袋銀行」App線上簽署業務協議、綁定香港華僑永亨銀行的匯款戶口、申請開通「北向通」功能，客戶購買或贖回內地理財產品便可直接線上自助辦理，全程毋須親臨大灣區內地分行網點。如為新客戶，目前仍需親臨大灣區內地分行網點開戶。在「南向通」方面，內地投資者毋須前往港澳，通過平安銀行即可開立跨境理財通投資戶完成開戶後在平安口袋銀行App購買香港華僑永亨銀行銷售的產品。

作為首批獲批的試點機構，平安銀行總部位於深圳，在大灣區內營業機構逾200家，覆蓋廣州、珠海、東莞、惠州、中山等灣區各市。銀行打造了一支由100多名投顧專家和900多名私人銀行家組成的專業服務團隊，依賴平安集團強大科技賦能，為內地投資者（「南向通」）和港澳投資者（「北向通」）提供線上化和智能化的跨境金融產品和服務體驗。