理財通｜渣打香港助客戶將資金匯入北向投資專戶

渣打銀行今天（19日）開展跨境理財通，為粵港澳大灣區客戶提供逾百款理財產品，協助客戶進行跨境資產配置，滿足不同客戶的理財需求。

今天早上，客戶曹女士在渣打香港的分行客戶服務經理協助下，成功將現時持有的渣打中國投資戶口指定為「北向通」投資專戶並進行滙款，日後可輕鬆自在地利用渣打中國的手機APP或網上銀行服務購買「北向通」理財產品和管理相關投資。曹女士表示，中國經濟增長高於不少其他發達市場，期望可透過跨境理財通投資內地理財產品，把握中國市場高速增長所帶來的機遇。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，渣打十分高興成功開展跨境理財通業務，為大灣區客戶提供更多元化的跨境理財服務，滿足不同客戶的資產配置需求。渣打致力透過優質的顧問服務和領先的數碼平台，為客戶提供方便、快捷和可靠的金融服務。該行推出首批逾百項理財產品涵蓋存款、外匯和基金等，並會因應客戶的反應和需求，日後逐漸引入更多更創新的產品。