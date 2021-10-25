新東方在綫﹕將於下月底前終止內地義務教育階段校外培訓業務

從事教育業務的新東方在綫（1797）宣布，決定停止經營內地義務教育階段學科類校外培訓服務，相關服務主要提供予內地幼兒園至九年錄的學生，預料終止會在今年11月底前生效，預料將會對明年5月底止的財政年度，及後續期間的總營收產生重大不利影響。

公司指出在今年7月26日及8月19日公告，內容有關內地關於校外培訓服務的新法規，當中包括中共中央辦公廳及國務院辦公廳發布的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，以及北京市政府及中國共產黨北京市委員會的發布的《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負口9和校外培訓負擔的措施》。

公司指出根據新規定及確保其營運完全遵守所有適用法律及監管要求，董事決定停止經營內地義務教育階段學科類校外培訓服務。

公司又指出致力於遵守所有適用的中國法律及法規，並將繼續根據新法規的條款及精神，以及教育行業及全球經濟的廣泛變革趨勢，以評估及調整業務。