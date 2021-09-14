新東方關停K12在線教育業務　內媒：全國裁4千教師有人獲10萬賠償

在雙減政策下，內地的補習機構受到重創。據內媒《紅星新聞》今日（14日）報道，新東方在線相關負責人證實，新東方在線旗下的在線直播課品牌「東方優播」將關停K12階段學科類培訓業務，「目前，將依法依規做好學員退費和員工的妥善安置及補償」。

報道引述東方優博北京校區一名教師指，裁員從8月25日已開始進行，全國範圍涉及的教師職位有三四千人，因業務關閉，這些教師幾乎全部被裁。



東方優博北京校區一名教師表示，「大部分老師8月25日已辦理完離職，只有極少數老師留下來繼續授課。9月10日，留下來的老師也接到公司最新通知離職了，這個業務徹底關閉」。

該名教師又解釋，東方優播在全國有幾個中心，不算行政、運營，單單授課老師也有三四千人，幾乎全部被裁，整個業務關閉，只有極少數的人調到新東方內部的其他職位。

新東方在線旗下的在線直播課品牌「東方優播」將關停K12階段學科類培訓業務。（新東方在線官網）

該名教師又表示，「我的賠償金比較少，到手4萬元（人民幣，下同）多點，有的老師能拿到10萬元」。該教師說，N+1的賠償金（N指工作年限，N年就要支付N個月的工資）這幾天就會發放。賠償金根據職位級別、課時長短、授課區域的不同，不同老師之間有較大的差距。

新東方在線回覆《紅星新聞》稱，目前公司帳面資金較為充裕，將依法依規做好學員退費和員工的妥善安置及補償。

資料顯示，東方優播成立於2016年7月，由新東方集團與新東方迅程（即新東方在線）共同投資成立，主要以K12階段小班互動直播課為核心業務。