內房｜萬科上月合約銷售額按年跌近2成　佳兆業賣樓金額減30%

再有內房股公布上月銷售數據，其中龍頭之一的萬科企業（2202），上月銷售額為419.5億元（人民幣‧下同），實現合同銷售面積為258.1萬平方米，分別按年減少19.8%及29.5%。若與今年9月相比，銷售金額及面積分別增加16.2%及13.1%。

在今年首10個月，萬科累計合約銷售額為5,210.7億元及3,204.5萬平方米，按年減少4.4%及11.74%。

佳兆業（1638）同樣銷售額下跌，期內合約銷售額為81.95億元，合約銷售建築面積為43.2萬平方米，分別按年減少30.5%及34.8%。與今年9月相比，金額及銷售面積分別增加43.7%及41.6%。

在今年首10個月，佳兆業總合約銷售額為957.44億元，總合約建築面積為558.7萬平方米，分別增23.2%及24.1%。

新城發展（1030）公布上月銷售額為221.02億元，按年減少20.49%，合約銷售面積為248.99萬平方米，減少7.4%。若與9月相比，銷售額增加19.4%，銷售面積增加18.8%。

公司在今年頭10個月，累計合同銷售額為1,929.11億元，累計銷售面積為1,882.99萬平方米。

此外明發集團（0845）公布今年首9個月合同銷售額為82.5億元，按年增加22%。